2B arazileriyle ilgili 'kaçak yapılara yasallık kazandırılacak' iddiası gündem oldu! İletişim Başkanlığı tarafından açıklama geldi

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 2B arazileriyle ilgili düzenleme çalışmasına yönelik ortaya atılan iddialara açıklık getirdi. Sosyal medyada ve bazı haber platformlarında, düzenlemenin “insan eliyle ormansızlaştırılan alanların satılacağı” ve “kaçak yapılara yasallık kazandırılacağı” yönünde asılsız iddiaların yayıldığına dikkat çeken DMM, bu söylentilerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Açıklamada, söz konusu çalışmanın imar affıyla ilgisi olmadığı ve yeni orman arazilerinin kullanıma açılmasının da söz konusu olmadığı belirtildi. İşte detaylar…
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 2B arazileriyle ilgili düzenlemeye dair “ormansızlaştırılan alanlar satılacak” ve “kaçak yapılar yasallaşacak” iddialarını yalanladı. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
2B arazilerinden kaynaklanan mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla yapılacak düzenleme hakkında ortaya atılan, “İnsan eliyle ormansızlaştırılan alanları satmaya hazırlanan iktidar, kaçak yapılara yasallık kazandırmış olacak.” iddiası doğru değildir.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının bahse konu çalışmasının imar affıyla ilgisi olmamasının yanı sıra yeni orman arazilerinin kullanıma açılması da söz konusu değildir.
İddiaya konu düzenleme ile orman vasfını yitirmiş halihazırda kullanılan alanların tapularının sahiplerine teslim edilmesi planlanmaktadır. Çalışma kapsamında 5 milyon kişinin tapu mağduriyetinin giderilmesi hedeflenmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.