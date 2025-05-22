2B arazileriyle ilgili 'kaçak yapılara yasallık kazandırılacak' iddiası gündem oldu! İletişim Başkanlığı tarafından açıklama geldi

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 2B arazileriyle ilgili düzenleme çalışmasına yönelik ortaya atılan iddialara açıklık getirdi. Sosyal medyada ve bazı haber platformlarında, düzenlemenin “insan eliyle ormansızlaştırılan alanların satılacağı” ve “kaçak yapılara yasallık kazandırılacağı” yönünde asılsız iddiaların yayıldığına dikkat çeken DMM, bu söylentilerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Açıklamada, söz konusu çalışmanın imar affıyla ilgisi olmadığı ve yeni orman arazilerinin kullanıma açılmasının da söz konusu olmadığı belirtildi. İşte detaylar…