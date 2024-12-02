Türkiye Kart bir ilde daha kullanıma açıldı! Ulaşımda kolaylık sağlayacak

02 Aralık 2024 17:00 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 17:21

Türkiye'nin 81 ilinde toplu taşımada geçerli olacak 'Türkiye Kart' uygulaması, bir şehirde daha kullanıma açıldı. Yavaş yavaş tüm ülke geneline yayılan bu proje, şehirlerarası seyahat eden milyonlarca vatandaşın ulaşımda karşılaştığı zorlukları ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından başlatılan ve yurt geneline yayılması için çalışmaların sürdüğü 'Türkiye Kart​' uygulamasında yeni bir gelişme yaşandı. Sistem, pilot il olarak belirlenen Rize​'de de kullanıma açıldı. Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, 'Türkiye Kart' tanıtım toplantısında uygulamanın Türkiye'nin ulaşım stratejisi açısından önemli bir proje olduğunu belirtti. Baydaş, "Türkiye'nin ulaşım stratejisi açısından atılmış önemli bir adımın şehrimizde başlangıç törenidir. Bu adımın da Rize özelinde başlıyor olması da bizim açımızdan önemlidir. Sosyal dokunuşlara kadar bize çok önemli veri sağlayacak bir ulaşım kolaylaştırma hamlesidir" şeklinde konuştu.

"ÇOK CİDDİ BİR İSRAF VAR"

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) Genel Müdürü Hakan Gülten ise PTT'nin 184 yıllık hayatı boyunca birçok teknolojik değişime ve dönüşüme öncülük etmiş bir kurum olduğunu ifade etti. Gülten, teknolojik dönüşümü temel alan projelerin birisinin de Türkiye Kart projesi olduğunu söyleyerek "Şehirler arasındaki şehiriçi ulaşım sağlanmasında kullanılan birçok kart var ve bu kartlar birbiriyle entegre değiller. Ankara'da otobüs veya metroya binerken ya da İstanbul'da, İzmir ve Kocaeli'ne nereye giderseniz gidin, gittiğinizde yeni bir kart almak zorundasınız. O şehre özgün olan kartı satın almanız gerekiyor. Misafirliğimiz bitip geri döndüğümüzde bu kartları unutuyoruz ve bu kartlar içindeki paralarla birlikte çöpe gidiyor. Dolayısıyla burada çok ciddi bir israf var. Bu kartların tamamı ülkemizde üretilen kartlar değil. Yurtdışından gelen kartlar. Ülke ekonomisinde de ciddi bir israfa yol açan bir durum." ifadelerini kullandı.

"TÜM BELEDİYELERİMİZİ DAVET EDİYORUZ"

Gülten, Türkiye Kart'ın ciddi anlamda vatandaşlara kolaylık sunacağını belirterek, "Türkiye Kart projemiz çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Türkiye'nin tamamında tüm belediyelerimizin de buna dahil olmalarını bekliyoruz. Bu konforu ve bu rahatlığı vatandaşlara yaşatmak isteyen tüm belediyelerimizi de Türkiye Kart projemize davet ediyoruz" dedi.