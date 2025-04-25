Türkiye otomotiv sektöründe rekora koşuyor! Hedef Avrupa'nın zirvesi

2024 yılını önemli yatırım rakamlarıyla kapatan Türkiye otomotiv sektörü ihracat rakamlarında da tarihi rekorlara imza atmıştı. Yılın ilk çeyreğinde yükselişini sürdüren otomotiv endüstrisi, mart ayında ihracatını %9,2 artırarak 3 milyar 518 milyon dolara taşıdı. 10 yılda 10 milyar dolar yatırım alan sektörün detaylarını Tgrthaber.com ile paylaşan Gazeteci Ali Çelik; Hükümetin sektöre verdiği destekleri de göz önünde bulundurduğumuzda rahatlıkla söyleyebilirim ki, çok yakın bir gelecekte Türkiye’yi Avrupa’nın en büyük ilk üç otomotiv endüstrisi arasında göreceğiz’ diyerek çarpıcı mesajlar verdi.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre Türkiye otomotiv sanayi 2024 yılında 37 milyar 212 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek bir önceki yıla göre %6,3 artış kaydetmiş bu sayede toplam ülke ihracatının %17,3'ünü oluşturarak sektörün ihracat liderliğini korumuştu. OİB verilerine son 19 yılda 18'inci kez ihracat şampiyonu olan otomotiv sektörü, bu başarılı istikrarını 2025 yılına da taşımak istiyor.

10 YILDA 1O MİLYAR DOLAR YATIRIM

Konuyla ilgili Tgrthaber.com Özel Haberler Şefi Emir Yücel’in sorularını cevaplayan Türkiye Gazetesi otomotiv editörü Ali Çelik; Sektörün 2024 yılını 1,2 milyar dolarlık yatırımla kapattığına dikkat çekerek; 'En dikkat çekici adım BYD’den gelse de Ford’un 2021’den bu yana devam eden 1,9 milyar avroluk yatırım paketi var.

Bunun 740 milyon avrosu 2024 yılında gerçekleşti. Diğer taraftan Duster üretimi için Oyak Renault fabrikalarında 400 milyon avroyu bulan bir yatırım söz konusu.

Öte yandan Tofaş’ta 2024’ün sonunda K0 ticari araç üretimi başladı, bu başlangıç 200 milyon avroluk bir yatırımın ürünü. Diğer taraftan Hyundai Türkiye tarafından açıklanan elektrikli araç yatırım kararı var. Bu yatırımlar çok konuşulmasa da mart ayında ilk defa kamuoyuna açıklanan Chery yatırımı günlerce manşetlerde kalmıştı.

Kısaca toplamak gerekirse 2024 yılında gerçekleşen yatırımlarla otomotiv sektörünün son 10 yıllık yatırım miktarı 10 milyar dolara dayandı. Bu rakamlar OSD Başkanımız Cengiz Eroldu tarafından detaylı şekilde açıklanmıştı' ifadelerini kullandı.

BU YATIRIMLAR YENİ İHRACAT REKORLARININ HABERCİSİ

İhracatçılar Birliği verilerine göre 2024 yılında 37,2 milyar dolarla bugüne kadar yapılmış olan en yüksek ihracat rakamına imza atan otomotiv sektörü söz konusu yatırımlarının karşılığını almaya başladı.

Yılın ilk çeyreğinde yükselişini sürdüren endüstri, mart ayında ihracatını %9,2 artırarak 3 milyar 518 milyon dolara taşıdı. Bu rakamlarla binek otomobil ihracatı ise %29 oranında artış gösterdi. OİB verilerine göre ülke bazında Almanya’ya yüzde 37, Fransa’ya yüzde 24 ve İspanya’ya yüzde 105 artış kaydedildi.

TÜRKİYE İLK 3’E OYNUYOR

Türkiye’nin otomotivde toplam üretim kapasitesinin 2,2 milyon adetlere yükseldiğini sözlerine ekleyen Çelik; “Otomotiv Sanayii Derneği’nin hedefi 2,5 milyon adetler seviyelerindeydi.

Aslına bakarsanız bu adetlerin içine TOGG’un kapasitesini eklediğinizde zaten 2,4 milyon adete ulaşıyorlar. Dolayısıyla sektör önemli bir hedefini yakaladı görünüyor.

Şimdiki hedef ise dünyada 10. Avrupa'da 3. büyük otomotiv üreticisi ülke konumuna gelmek. Türk otomotiv sektörünün önemli oyuncuları bu noktada ortaya koydukları yatırımlarla ülke ekonomisine güvenlerini ispatlamış durumda.

Hükümetin sektöre verdiği destekleri de göz önünde bulundurduğumuzda rahatlıkla söyleyebilirim ki, çok yakın bir gelecekte Türkiye’yi Avrupa’nın en büyük ilk üç otomotiv endüstrisi arasına göreceğiz” dedi.