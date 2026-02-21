Menü Kapat
TGRT Haber
Ekonomi
Türkiye-Rusya ticaretinde 100 milyar dolar rotası

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ile gerçekleştirdiği görüşme hakkında sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Bakan Bolat, Türk-Rus Ticari ve Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Karma Komisyonu eş başkanlığını birlikte yürüttükleri Novak ve heyetiyle verimli görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Türkiye-Rusya ticaretinde 100 milyar dolar rotası
Ömer Bolat, Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ile bir araya geldi. Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

Türkiye-Rusya ticaretinde 100 milyar dolar rotası

Türk-Rus Ticari ve Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Karma Komisyonu eş başkanlığını birlikte yürüttükleri Novak ve heyetiyle verimli görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Görüşmemizde, 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşma doğrultusunda, ticari ve ekonomik ilişkilerimizi geliştirmek için atacağımız adımları değerlendirdik. Ticari ilişkilerimizde sürdürülebilirliğin güçlendirilerek devam etmesinin önemi hususunda mutabık kaldık. Küresel ve bölgesel sınamaların getirdiği yeni koşullarda ikili ilişkilerimizi ve işbirliğimizi güçlendireceğimiz yollara dair görüş alışverişinde bulunduk."

#Ekonomi
#rusya
#ticaret bakanı
#Ticari İlişkiler
#Hükümetlerarası Karma Komisyon
#Ekonomi
