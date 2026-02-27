Menü Kapat
Ekonomi
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği statüsünde değişiklik

Kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve kitle fonlama platformlarının Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğine (TSPB) üyeliklerine yönelik düzenlemeler yapıldı. İşte detaylar...

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği statüsünde değişiklik
Cumhurbaşkanlığının, Türkiye Birliği Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Karar'ı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

HABERİN ÖZETİ

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği statüsünde değişiklik

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Cumhurbaşkanlığı kararıyla Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği statüsü, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve kitle fonlama platformlarını üye olarak dahil ederek yönetim yapısını genişletti ve genel kurul tarihini kasım ayına çekti.
Kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve kitle fonlama platformları, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'ne zorunlu üye yapıldı.
Yeni üyeler için Birliğin yönetim, denetleme kurulları ve disiplin komitesinde temsil hakkı tanınarak üye sayıları artırıldı.
Birlik bünyesinde Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları ve Kitle Fonlama Platformları Meslek Komiteleri kurulacak.
Birliğin yıllık olağan genel kurul toplantıları mayıs ayından kasım ayına alındı.
Üyelik aidat ve gider payı ödemeleri mart ve temmuz ayları olarak değiştirildi.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.

Buna göre, kitle fonlama platformlarının Birliğe üyelikleri statü değişikliğinin yayımlandığı bugünden itibaren 3 ay içinde, hizmet sağlayıcılarının Birlik üyelikleri ise Sermaye Piyasası Kurulundan () faaliyet izni aldıkları tarihi takip eden 3 ay içinde gerçekleştirilecek.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği statüsünde değişiklik

ÜYE SAYISI 7'YE ÇIKARILDI

Kripto varlık hizmet sağlayıcılarına ve kitle fonlama platformlarına Birlik yönetim ve denetleme kurulları ile disiplin komitesinde 1’er temsilci ile temsil hakkı tanındı. Böylece Birliğin yönetim kurulu üye sayısı 11’den 13'e, denetleme kurulu üye sayısı 5’ten 7’ye ve disiplin komitesi üye sayısı 5’ten 7’ye yükseldi.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği statüsünde değişiklik

Yeni üyelik yapısına göre Birlik bünyesinde, Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları Meslek Komitesi, Kitle Fonlama Platformları Meslek Komitesi ve Yatırım Bankaları Meslek Komitesi oluşturulacak.

HER YIL KASIM AYINDA YAPILACAK

Birliğin her yıl mayıs ayında gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantıları, statü değişikliği çerçevesinde her yıl kasım ayı içinde yapılacak.

2024 yılı mayıs ayında yapılan seçimle 2 yıllık göreve gelen mevcut yönetim ve denetleme kurulları ile disiplin komitesi üyelerinin görev süreleri 2026 yılı kasım ayı içinde yapılacak seçimli olağan genel kurula kadar devam edecek.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği statüsünde değişiklik

Söz konusu kararnameyle Birliğe yönelik bağımsız denetim statü değişikliği ile zorunlu hale getirildi. Üyelerin ocak ve temmuz aylarında gerçekleştirilen aidat ve gider payı ödemeleri mart ve temmuz ayları olarak değiştirildi.

