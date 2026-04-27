Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Safa Keser

Türkiye Sigorta’dan gençlere özel çifte güvence

Türkiye Sigorta, gençlerin sağlığını sadece 9.900 TL’ye Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’yla güvence altına alıyor. Türkiye Sigorta’nın sağlıklı yaşam, tasarruf ve uzun vadeli birikimi destekleyen bu kampanyasından 18–26 yaş aralığındaki mevcut ve yeni BES müşterileri yararlanabiliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Türkiye Sigorta'dan gençlere özel çifte güvence
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
27.04.2026
saat ikonu 12:50
|
GÜNCELLEME:
27.04.2026
saat ikonu 12:50

Türkiye Sigorta, gençlerin hem finansal geleceklerini hem de sağlıklarını güvence altına almalarını teşvik eden yeni bir kampanya başlattı. Türkiye Hayat Emeklilik’in 18-26 yaş aralığındaki mevcut ve yeni BES / OKS müşterilerine özel sunulan kampanya kapsamında, TSS erişilebilir hale getirilerek avantajlı koşullarla gençlerle buluşuyor. 30 Eylül 2026 tarihine kadar geçerli olacak kampanya ile katılımcılar yıllık 9.900 TL sabit fiyat ve 12 taksit imkanından yararlanarak, kapsamlı sağlık güvencesine sahip olabilecek. Kampanya kapsamında gençler; limitsiz yatarak tedavi ve 4 adet ayakta tedavi teminatının yanı sıra birçok ek hizmetten de ücretsiz olarak faydalanabilecek.

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak kampanyaya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Günümüzde sağlıklı yaşam, tasarruf ve finansal birikim birbirini tamamlayan temel unsurlar olarak öne çıkıyor. Biz de Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik olarak gençlerimize erişilebilir ve sürdürülebilir bir çözüm sunuyoruz. Hayata geçirdiğimiz bu kampanya ile gençlerimizi erken yaşta tasarrufa ve uzun vadeli finansal birikim yapmaya, ayrıca sağlıklarını güvence altına almaya teşvik ediyoruz.

Çünkü inanıyoruz ki küçük adımlarla başlayan birikimler, zamanla güçlü bir geleceğe dönüşürken, zamanında alınan sağlık güvencesi de uzun vadeli yaşam kalitesini önemli ölçüde artırıyor. Kampanya kapsamında gençlerimize limitsiz yatarak ve 4 adet ayakta tedavi teminatlı Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nı, 12 taksit imkânı ve sabit fiyat garantisi ile yıllık 9.900 TL’ye sunuyoruz. Üstelik diş ve göz muayenesi, online doktor hizmeti, check-up ve daha birçok ek hizmetten gençlerimiz ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Bu kapsamda geliştirdiğimiz çözümlerle gençlerimizi hem uzun vadeli birikim yapmaya hem de sağlıklı bir yaşamın parçası olmaya davet ediyoruz.”

Türkiye Sigorta’nın gençlere yönelik bu özel kampanyası, ile tamamlayıcı sağlık sigortasını bir araya getirerek katılımcıların hem uzun vadeli birikim yapmalarına hem de sağlıklarını güvence altına almalarına katkı sağlamayı amaçlıyor. Bu sayede gençlerin gelecekleri açısından iki önemli ihtiyacına da aynı anda çözüm sunuluyor.

Kampanya ile ilgili detaylı bilgiye anlaşmalı acentelerden, banka şubelerinden ve www.turkiyesigorta.com.tr adresinden ulaşılabiliyor.

HABERİN ÖZETİ

Türkiye Sigorta’dan gençlere özel çifte güvence

Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
Türkiye Sigorta, gençlerin finansal geleceklerini ve sağlıklarını güvence altına almalarını teşvik eden, 18-26 yaş arası BES/OKS müşterilerine yönelik tamamlayıcı sağlık sigortası kampanyası başlattı.
Kampanya, 30 Eylül 2026 tarihine kadar geçerli olup, katılımcılara yıllık 9.900 TL sabit fiyat ve 12 taksit imkanı sunuyor.
Gençler, kampanya kapsamında limitsiz yatarak tedavi ve 4 adet ayakta tedavi teminatının yanı sıra ücretsiz diş ve göz muayenesi, online doktor hizmeti, check-up gibi ek hizmetlerden faydalanabilecek.
Kampanya, bireysel emeklilik sistemi ile tamamlayıcı sağlık sigortasını birleştirerek gençlerin hem birikim yapmalarını hem de sağlıklarını güvence altına almalarını amaçlıyor.
Detaylı bilgiye anlaşmalı acentelerden, banka şubelerinden ve www.turkiyesigorta.com.tr adresinden ulaşılabiliyor.
Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
ETİKETLER
#bireysel emeklilik sistemi
#Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
#Gençlere Özel Kampanya
#Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
#Sağlık Ve Birikim
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.