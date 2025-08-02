Türkiye Suriye doğal gaz hattı açıldı! 2 milyar metreküp ihraç edilecek

Türkiye-Suriye doğal gaz hattı bugün açıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, gazın Kilis üzerinden Suriye'ye aktarılacağını belirtti. Kilis'ten Halep'e uzanan doğal gaz boru hattı mayıs ayında tamamlanırken, teknik bir takım düzenlemelerin yapılması sonrasında hatta ilk gaz akışı bugün gerçekleşti.

Türkiye, bu süreçte Azerbaycan ve Katar ile işbirliği yaparken, bölgeye Azerbaycan gazı ihraç edileceği gibi boru hattının bir kısmının finansmanını ise Katar karşıladı. Bugün Azerbaycan'dan gelecek doğal gaz Kilis üzerinden Halep'e ihraç edilecek.

6 MİLYON METREKÜP GAZ TAŞIYACAK

Suriye'deki iç savaş nedeniyle zarar gören hat onarılarak 21 Mayıs itibarıyla Kilis'ten Halep'e uzanan bağlantı tamamlandı. Günlük 6 milyon metreküp gaz taşıma kapasitesine sahip hattan ihracat bugün başlayacak.

Türkiye, Suriye'nin enerji altyapısını yeniden yapılandırma sürecinde aktif rol üstlenirken, söz konusu doğal gazla Suriye'de günde sadece 3-4 saat süren elektrik arzının 10 saate çıkarılması hedefleniyor. Türkiye, halihazırda Suriye'nin kuzeyine elektrik ihracatı da yaparken, bu ihracatın mevcut hatlar üzerinden 280 megavata çıkarılması planlanıyor.

Geçmişte kullanılan yaklaşık 500 megavat kapasiteli Birecik-Halep hattının da tekrar devreye alınması için çalışmalar sürüyor. Hattın Suriye tarafında büyük hasar bulunurken, bu hattın da devreye girmesiyle toplamda 900 megavata yakın elektrik Suriye'ye ulaştırılmış olacak ve yaklaşık 1.6 milyon hanenin ihtiyacı karşılanabilecek. Ayrıca Suriye'ye planlanan 6 milyon metreküp gazla 1200 megavatlık elektrik üretimi daha hayata geçirilebilecek.