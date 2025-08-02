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Ekonomi
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 | Emir Yücel

Türkiye Suriye doğal gaz hattı açıldı! 2 milyar metreküp ihraç edilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suriye Enerji Bakanı Muhammed El-Beşir, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ve Katar Kalkınma Fonu Başkanı Fahad Hamad Al-Sulaiti ile Türkiye-Suriye Doğal Gaz Boru Hattı Açılış Töreni'ne katıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, açılış töreninde yaptığı konuşmada, hattın Suriye’de yaklaşık 1,6 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak doğal gaz sağlayacağını belirtti. Bayraktar, projenin Suriye’nin enerji açığını kapatmak ve günlük elektrik erişimini 3-4 saatten 10 saate çıkarmak için önemli bir hamle olduğunu ifade etti.

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Türkiye Suriye doğal gaz hattı açıldı! 2 milyar metreküp ihraç edilecek
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
02.08.2025
saat ikonu 11:20
|
GÜNCELLEME:
02.08.2025
saat ikonu 12:11

- doğal gaz hattı bugün açıldı. ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, gazın Kilis üzerinden Suriye'ye aktarılacağını belirtti. Kilis'ten Halep'e uzanan doğal gaz boru hattı mayıs ayında tamamlanırken, teknik bir takım düzenlemelerin yapılması sonrasında hatta ilk gaz akışı bugün gerçekleşti.

Türkiye Suriye doğal gaz hattı açıldı! 2 milyar metreküp ihraç edilecek

Türkiye, bu süreçte ve ile işbirliği yaparken, bölgeye Azerbaycan gazı ihraç edileceği gibi boru hattının bir kısmının finansmanını ise Katar karşıladı. Bugün Azerbaycan'dan gelecek doğal gaz Kilis üzerinden Halep'e ihraç edilecek.

Türkiye Suriye doğal gaz hattı açıldı! 2 milyar metreküp ihraç edilecek

6 MİLYON METREKÜP GAZ TAŞIYACAK

Suriye'deki iç savaş nedeniyle zarar gören hat onarılarak 21 Mayıs itibarıyla Kilis'ten Halep'e uzanan bağlantı tamamlandı. Günlük 6 milyon metreküp gaz taşıma kapasitesine sahip hattan ihracat bugün başlayacak.

Türkiye Suriye doğal gaz hattı açıldı! 2 milyar metreküp ihraç edilecek

Türkiye, Suriye'nin enerji altyapısını yeniden yapılandırma sürecinde aktif rol üstlenirken, söz konusu doğal gazla Suriye'de günde sadece 3-4 saat süren arzının 10 saate çıkarılması hedefleniyor. Türkiye, halihazırda Suriye'nin kuzeyine elektrik ihracatı da yaparken, bu ihracatın mevcut hatlar üzerinden 280 megavata çıkarılması planlanıyor.

Türkiye Suriye doğal gaz hattı açıldı! 2 milyar metreküp ihraç edilecek

Geçmişte kullanılan yaklaşık 500 megavat kapasiteli Birecik-Halep hattının da tekrar devreye alınması için çalışmalar sürüyor. Hattın Suriye tarafında büyük hasar bulunurken, bu hattın da devreye girmesiyle toplamda 900 megavata yakın elektrik Suriye'ye ulaştırılmış olacak ve yaklaşık 1.6 milyon hanenin ihtiyacı karşılanabilecek. Ayrıca Suriye'ye planlanan 6 milyon metreküp gazla 1200 megavatlık elektrik üretimi daha hayata geçirilebilecek.

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#Gündem
#türkiye
#doğalgaz
#suriye
#azerbaycan
#enerji
#katar
#elektrik
#Ekonomi
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