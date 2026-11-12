Türkiye yeniden küresel radarda: Risk primi 237 puana geriledi, yabancı akını hızlandı

Türkiye’nin risk priminde yaşanan sert gerileme, uluslararası yatırımcıların Türk ekonomisine yönelik beklentilerinde de dikkat çekici bir değişime işaret ediyor. Mart ayında 327 baz puana kadar yükselen CDS’in 237 puana inmesi, yabancı sermayenin yeniden Türkiye’ye yönelmesini hızlandırırken, dış borçlanma maliyetlerinde de düşüşün kapısını aralıyor. Peki, risk primindeki gerileme kalıcı bir güven artışına dönüşecek mi? Ekonomist Necmettin Batırel, Türkiye’nin küresel sermaye açısından yeniden cazip hale gelmesini ve piyasalardaki son gelişmeleri Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş’a değerlendirdi.

Türkiye’nin risk priminde (CDS – Credit Default Swap) da büyük düşüş var. Bu ne demek? Ülkenin 5 yıl vadeli borçlarını (tahvillerini) geri ödeyememe (iflas veya temerrüt) riskine karşı alacaklıyı güvenceye almak için ödenen sigorta bedelinin azalması demek.

Konuyl ilgili değerlendirmesini aldığımız uzman isim, "Bir ülkenin CDS primi yükseldiğinde, uluslararası piyasalarda o ülkeye verilen borcun riski artmış sayılır. Yatırımcılar bu riski telafi etmek için daha yüksek faiz talep eder. Bu da Hazine'nin dışarıdan borçlanma maliyetini doğrudan artırır. Ülkemizin uyguladığı para ve maliye politikalarının, enflasyon durumunun, döviz rezervlerinin ve siyasi istikrarının küresel yatırımcılar tarafından nasıl fiyatlandığı risk primi ile belirlenir. Mart ayında ABD-İran gerilimi ve bölgesel riskler nedeniyle 327 baz puana kadar tırmanan CDS'ler, bugün 237 puana gerilemiş durumda." şeklinde konuştu.

BUNU HANGİ GELİŞMELER SAĞLADI?

Batırel, "%42,75'e kadar yükselen 2 yıl vadeli Hazine tahvili faizi, %40-%39,43 düzeyine geriledi. Merkez Bankası'nın 2026 yılında açıkladığı yılın dördüncü Enflasyon Raporu ile sonrasında sıkı para politikası kararlılığını sürdürmesi, yabancı yatırımcı güvenini destekledi.

Yıllık enflasyonun yüzde 30 seviyesinin altında seyretmesi, dezenflasyon sürecine dair beklentileri güçlendirdi. Eylül ayı sonunda yaşanan yatırım fonu tasfiyeleri ve piyasa soruşturmaları, alınan önlemler ve tasfiye takviminin netleşmesiyle birlikte normalleşme eğilimine girdi. Borsa İstanbul'da ve Türk tahvil piyasasında yabancı kurumlar, özellikle büyük ölçekli banka hisselerinde net alıcı konumuna geçti" ifadelerini kullandı.

RİSK PRİMİNİN GERİLEMESİYLE TL'YE GÜVEN ARTIYOR

Türkiye'nin kredi risk priminin (CDS) düşmesi, yabancı yatırımcıların pozisyon açmasını doğrudan teşvik ediyor. Yabancı fonlar, risk primi gerilediğinde ülkenin borç ödeme kapasitesine daha fazla güvenir ve Türk lirası varlıklara yönelir.

Küresel ölçekte işlem yapan büyük fonlar, ülke ağırlıklarını belirlerken CDS seviyelerini temel bir eşik olarak kullanır. Aktif Portföy analizine göre risk primindeki her 100 baz puanlık düşüş, portföy girişlerini yüzde 15 ile 20 arasında artırabilir.

Doğrudan yatırım yapacak şirketler veya uzun vadeli fonlar, proje fizibilitesi hesaplarken ülke riskini iskonto oranına ekler. Risk primi düştüğünde projelerin kârlı görünmesi kolaylaşır ve sermaye girişi hızlanır.

Düşük CDS, makroekonomik istikrar ve mali disiplin sinyali verir. Bu durum, yabancıların özellikle devlet iç borçlanma senetleri ile Borsa İstanbul'da uzun vadeli pozisyon açmasını destekler. Nitekim 6 Kasım haftasında yabancı yatırımcılar 367,2 milyon dolarlık hisse satın aldı. CDS gerilediği için hem Hazine hem de Türk bankaları ile özel sektör şirketleri yurt dışından daha düşük maliyetle borçlanıyor.