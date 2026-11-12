Altın yatırımcısını bekleyen büyük tehlike! Şirin Sarı yatırımcı için hedef rakamı açıkladı

"Ons altında 4.000-4.150 dolar aralığı önemli bir destek bölgesi olarak öne çıkıyor. Fiyatlar bu seviyelerin altına geriledikçe alımlarla karşılaşıyor. Kısa vadede 4.200, 4.300 ve hatta 4.500 dolar seviyelerine doğru yükseliş ihtimali bulunsa da baskı henüz sona ermiş değil."