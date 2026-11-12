Altın yatırımcısını bekleyen büyük tehlike! Şirin Sarı yatırımcı için hedef rakamı açıkladı

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İstanbul
Altında düşüş sona mı eriyor, yükseliş yeniden başlayacak mı? Ekonomist Şirin Sarı, ons altında 4.200, 4.300 ve 4.500 dolar seviyelerine dikkat çekerek yatırımcıları kısa vadeli baskıya karşı uyardı.
Katıldığı bir yayında konuşan Sarı'nın açıklamalarından satır başları...
"ABD'de açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi, Fed'in aralık ayında faiz artırabileceği beklentisini güçlendirdi. Piyasalarda faiz artırım ihtimali yüzde 84 seviyesinde fiyatlanmaya başladı. Faiz beklentilerindeki yükseliş, tahvil faizlerini ve dolar endeksini desteklerken faiz getirisi olmayan altın üzerinde baskı oluşturuyor."
"Altın fiyatlarında son iki haftadır yüksek volatilite yaşanıyor. ABD ara seçimlerinin ardından dolar endeksinde gerileme ve tahvil faizlerinde düşüş görülmesi altını desteklemiş, ons altın 4.150 dolar seviyelerine kadar yükselmişti. Ancak beklentilerin üzerinde gelen tarım dışı istihdam ve enflasyon verileriyle birlikte yeniden baskı oluştu."
"Ons altında 4.000-4.150 dolar aralığı önemli bir destek bölgesi olarak öne çıkıyor. Fiyatlar bu seviyelerin altına geriledikçe alımlarla karşılaşıyor. Kısa vadede 4.200, 4.300 ve hatta 4.500 dolar seviyelerine doğru yükseliş ihtimali bulunsa da baskı henüz sona ermiş değil."
"Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre, küresel altın talebinde yüzde 1'lik gerileme yaşanmasına rağmen merkez bankalarının üçüncü çeyrekte altın talebi yüzde 42 arttı. Bireysel yatırımcılar altın satışına yönelirken merkez bankalarının fiyat düşüşlerini alım fırsatı olarak değerlendirdiği görülüyor."
Yatırım bankaları altın beklentilerini güncellemeye başladı. Goldman Sachs, ons altının yıl sonu ortalama fiyat beklentisini 4.650 dolardan 4.150 dolara çekti. Bankanın 2027 sonu tahmini ise 5.400 dolardan 4.800 dolara indirildi.
Bu revizyonda Fed'in faiz artırabileceği, tahvil faizlerinin ve dolar endeksinin yükselebileceği beklentisi etkili oldu.
Petrol fiyatlarındaki düşüş ve jeopolitik gelişmeler takip ediliyor
"Petrol fiyatlarında bu ay yüzde 18'lik gerileme yaşandı. Orta Doğu'dan gelebilecek barış haberleri ve Hürmüz Boğazı'nın petrol geçişine açık kalması, enerji piyasaları açısından olumlu gelişmeler olarak değerlendiriliyor."
"Petrol fiyatlarındaki düşüş enflasyon üzerindeki baskıyı hafifletebilir. Ancak ABD'de barınma ve gıda fiyatlarındaki artışlar enflasyon görünümünü olumsuz etkilemeye devam ediyor."
"Altında kısa vadeli baskı devam etse de uzun vadeli yükseliş beklentisi tamamen ortadan kalkmış değil. Merkez bankalarının alımları bu görünümü destekleyen önemli unsurlardan biri."
"Önümüzdeki 1,5 aylık süreçte altın fiyatlarında daha ılımlı bir seyir ve yukarı yönlü hareket görülebilir. Ancak yatırımcıların temkinli olması gerekiyor. Fed'in faiz politikası, dolar endeksi ve tahvil faizleri altının yönünü belirleyecek temel faktörler olacak."
Altının zirve seviyesinden yaklaşık yüzde 27-28 gerilemesi, yatırımcının reel getirisini de olumsuz etkiledi. TÜFE ile indirgendiğinde altın, ekim ayında yıllık bazda yatırımcısına yüzde 11,7 kaybettirdi.
"Altının uzun süre enflasyonun üzerinde getiri sağlaması yatırımcıları bu enstrümana yöneltmişti. Ancak son dönemde faizlerin yükselmesiyle birlikte altının cazibesi azaldı."
"Türkiye'de mevduat faizlerinin diğer yatırım araçlarına kıyasla yüksek getiri sunmaya devam etmesi, yatırımcıların tercihlerini etkiliyor. Küresel ölçekte tahvil faizlerinin yükselmesi de altının portföylerdeki ağırlığını azaltıyor."
"Yatırımcılar artık yalnızca altının yükselip yükselmeyeceğine değil, enflasyonun üzerinde getiri sağlayıp sağlayamayacağına da bakıyor."
"Paranın yönünü belirleyen temel unsur, yatırımcının birikimini enflasyona karşı hangi araçla koruyabileceği."