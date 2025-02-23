Türkiye Yüzyılı Ekonomi Reform Programı belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek 8. Olağan Büyük Kongresi'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vergide adalet, kira konut düzenlemesi, tersine beyin göçü, istihdam, tamamlayıcı sigorta, nüfus artışı, aile gelir tamamlayıcı sosyal destekler olmak üzere ekonomi adına önemli mesajlar verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. AK Parti'de 12 Ekim'de ilçe, 30 Kasım'da il kongreleriyle başlayan maraton, Büyük Kongre'yle taçlandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EKONOMİ PLANI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Merkez bankamızın rezervleri 173 milyar doları aşarak Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesine ulaştı. Üretim ve ihracatla birlikte istihdam rakamlarımız artıyor. İşsizlik oranımızı yüzde 8,5 seviyesine indirdik. Deprem bölgemizde 101 bininci konutun anahtarlarını teslim ettik. Depremin sebep olduğu faturaya rağmen bütçemizi kontrol altında tuttuk. Enflasyondaki düşüş hızla devam edecek. İnşallah biraz daha sabrederek inşallah hedeflerimize ulaşacağız.

ENFLASYON DÜŞTÜKÇE ALIM GÜCÜ YÜKSELECEK

Enflasyon düştükçe alım gücü yükselecek ve 85 milyonun hepsi bundan etkilenecek. İnşallah biraz daha sabredip hedeflerimize ulaşacağız. Reform çalışmalarımızı, aynı zamanda kendimizi yenilemenin, ülkenin önüne yeni hedefler koymanın temek zemini olarak görüyoruz. En büyük korkumuz kendi statükomuza teslim olmaktır.

Türkiye Yüzyılı reform planını hazırladık. Program ile çok kazanandan çok alma prensibiyle kamu gelirlerini artıracağız.

Reform programı başlıkları şöyle;

TÜRKİYE YÜZYILI REFORM PROGRAMI