TGRT Haber
14°
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Türkiye Yüzyılı vizyonu Riyad’da anlatıldı!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde yeşil dönüşüm, dijitalleşme, yatırım dostu politikalar ve uluslararası işbirliği temelinde küresel refahı birlikte büyütme hedefiyle çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

AA
28.10.2025
saat ikonu 17:26
28.10.2025
saat ikonu 17:26

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Mersin Milletvekili, - Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Nureddin Nebati ile Suudi Arabistan'ın başkenti 'daki Kral Abdülaziz Uluslararası Konferans Merkezi'nde, "Refahın Anahtarı: Büyümenin Yeni Sınırlarını Keşfetmek" temasıyla düzenlenen 9. Future Investment Initiative Forumu'nun açılışına katıldı.

Açılış töreninin ardından Yılmaz, forum kapsamındaki "What's the True Cost of Economic Security?" başlıklı yuvarlak masa toplantısına iştirak etti. Ekonomik güvenlik ve küresel ticaretin geleceği, jeopolitik gelişmelerin akışlarına etkisi, dijital ve yeşil dönüşümün getirdiği yeni fırsatlar, adil, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme anlayışı gibi konuların ele alındığı toplantıya, eski İtalya Başbakanı Matteo Renzi moderatörlük yaptı.

JEOSTRATEJİK KONUMUN GÜCÜ

Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, forum kapsamındaki programlarına değinerek, şunları kaydetti: "Türkiye olarak, stratejik çeşitlendirmeyle güçlenen, açık ve dirençli bir vizyonunu savunuyoruz. Jeostratejik konumumuz, güçlü üretim altyapımız ve yenilikçi girişim ekosistemimizle, Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasında güvenilir bir üretim ve lojistik üssü olmayı sürdürüyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde, yeşil dönüşüm, dijitalleşme, yatırım dostu politikalar ve uluslararası işbirliği temelinde küresel refahı birlikte büyütme hedefiyle çalışıyoruz."

