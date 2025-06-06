Türkiye’de elektrikli araç satışları yüzde 114 Arttı! Mayıs rekoru kırıldı!

2025'in ilk 5 ayında Türkiye'de satılan her 10 otomobilden 4'ü elektrikli ya da hibrit oldu. Elektrikli araç satışları yüzde 114 arttı, pazar payı yüzde 42,9’a yükseldi. Mayısta 16.802 tam elektrikli araç satılarak rekor kırıldı.

Türkiye otomotiv pazarı, 2025’in ilk beş ayında elektrikli dönüşümde önemli bir eşiği geride bıraktı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Ocak-Mayıs döneminde satılan her 10 otomobilden 4’ü elektrikli ya da hibrit oldu. Elektrikli motorlu araçların toplam satışlardaki payı yüzde 42,9’a ulaştı.

Yılın ilk 5 ayında Türkiye’de satılan her 10 otomobilden 4’ü elektrikli ya da hibrit oldu. Toplam satışlarda elektrikli motorlu araçların payı yüzde 42,9’a ulaştı. ODMD verilerine göre sadece mayıs ayında 16 bin 802 tam elektrikli araç satıldı. Bu araçlar, ay genelinde yüzde 19,7’lik pazar payına ulaştı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, 2025 yılının Ocak-Mayıs döneminde otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,1 artarak 394 bin 327 adede ulaştı. Aynı dönemde elektrikli ve hibrit araçlar dikkat çeken bir ivme yakaladı.

Yılın ilk 5 ayında tam elektrikli otomobil satışları yüzde 114,1 artarak 59 bin 92'ye, hibrit satışları ise yüzde 102,3 artışla 109 bin 398'e yükseldi. Bu araçların toplam pazar içindeki payı sırasıyla yüzde 15 ve yüzde 27,7 oldu. Plug-in hibrit araç satışları da 20 bin 812 adede ulaşarak, yüzde 5,3'lük pazar payı elde etti.

Benzinli otomobillerin satış payı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 66,1’den yüzde 48,1’e, dizel otomobillerin payı yüzde 10,5’ten yüzde 8,4’e geriledi. Otogazlı modellerin payı ise yüzde 0,6 seviyesinde kaldı.

Elektrikli motorlu (tam elektrikli, uzatılmış menzil ve hibrit) araçların toplam satış adedi 169 bin 246’ya ulaştı. Böylece içten yanmalı motorlara alternatif teknolojiler, otomobil pazarının yüzde 42,9’unu oluşturdu. Sadece mayıs ayında 16 bin 802 tam elektrikli araç satıldı. Bu rakam, aylık bazda yüzde 19,7’lik bir pazar payına denk geliyor.