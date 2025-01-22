Türkiye'de en çok konut satılan ilçeler belli oldu: Zirve değişmedi

22 Ocak 2025 11:23 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 11:32

Geçtiğimiz yıl Türkiye’de konut satışlarının lideri 31 bin 263 adetle İstanbul’un Esenyurt ilçesi oldu. Esenyurt’u, 22 bin 552 satışla Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi ve 21 bin 671 satışla Ankara’nın Çankaya ilçesi takip etti.

Türkiye​ İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2024 yılında Türkiye genelinde konut satışları​, bir önceki yıla oranla %20,6 artış göstererek toplamda 1 milyon 478 bin 25’e ulaştı. Konut satışlarındaİstanbul​, 239 bin 213 adetle en yüksek paya sahip il olarak öne çıktı. İstanbul’u 134 bin 46 satışla Ankara, 80 bin 398 satışla İzmir takip etti.

İLÇE BAZINDA ESENYURT​ LİDER

İlçe düzeyinde bakıldığında, İstanbul’un Esenyurt ilçesi 31 bin 263 konut satışıyla Türkiye genelinde lider oldu. Esenyurt’un bu başarısı, ilçeyi birçok ilin önüne geçirdi. Aralarında Trabzon, Diyarbakır, Aydın ve Manisa’nın da bulunduğu 67 ili geride bırakan Esenyurt, konut satışında dikkat çekici bir başarı yakaladı.

Esenyurt’u, Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi 22 bin 552 satışla izlerken, Ankara’nın Çankaya ilçesi 21 bin 671 konut satışıyla üçüncü sırada yer aldı. Antalya’nın Kepez ilçesi ise 20 bin 932 satışla dördüncü sırada yer alırken, Bursa’nın Nilüfer ilçesi 20 bin 528 satışla beşinci sırada yer aldı.

EN AZ SATIŞ ALACAKAYA’DA OLDU

Öte yandan, konut satışlarının en düşük olduğu ilçe Elazığ’ın Alacakaya ilçesi oldu. 2024 yılında Alacakaya’da yalnızca 26 konut satışı gerçekleştirildi. Alacakaya’yı, Bursa’nın Harmancık ilçesi 34 satışla ve Çorum’un Dodurga ilçesi 35 satışla izledi. Diğer düşük satış rakamları, Afyonkarahisar’ın Bayat ilçesinde 48 ve Batman’ın Beşiri ilçesinde 49 konut olarak kaydedildi.

ARTAN SATIŞLAR EKONOMİYİ HAREKETLENDİRDİ

2024 yılı, konut satışlarında görülen bu artışla birlikte inşaat ve gayrimenkul sektöründeki hareketliliği gözler önüne seriyor. Özellikle büyükşehirlerin yoğun ilgi görmesi, hem yerel hem de ulusal ekonomiye katkı sağladı. Ancak, bazı ilçelerde düşük kalan satışlar, bölgesel farkların da altını çiziyor.