Türkiye’de ev sahibi olmak dünyanın en zoru! Uluslararası karşılaştırmada zirveye oturdu

Gelirler ev fiyatlarına yetmiyor. Türkiye, 2024 yılını ev sahibi olma erişilebilirliği açısından dünyada en zor ülke oldu. Konut fiyatları yıllık ortalama gelire oranla yüzde 81.45 ile zirvede yer aldı. Gelirlerin ev fiyatlarına kıyasla ciddi oranda yetersiz kaldığı analiz edildi.

Uluslararası konut erişilebilirliği araştırmasına göre, Türkiye dünyada ortalama gelirle ev sahibi olmanın en zor olduğu ülke oldu. BestBrokers verilerine dayanan analizde, Türkiye’deki konut fiyatlarının yıllık ortalama gelire oranı yüzde 81,45 ile zirvede yer aldı.

GELİR DÜŞÜK EV FİYATLARI UÇUK

Verilere göre Türkiye’de metrekare başına ortalama konut fiyatı 2.414,64 dolar iken, ortalama yıllık gelir yalnızca 2.964,60 dolar seviyesinde.

Türkiye’yi sırasıyla:

Nepal (%59,04)

Hindistan (%49,86)

Endonezya (%48,35)

Ermenistan (%46,12) izledi.

GÜNEY KORE’DE FİYAT YÜKSEK GELİR DAHA YÜKSEK

Listede dikkat çeken bir diğer ülke Güney Kore oldu. Metrekare fiyatı 10.318,46 dolar ile oldukça yüksek olmasına rağmen, yıllık gelir 26.653,39 dolar ile bu farkı bir nebze telafi etti. Bu da konut fiyat gelir oranını yüzde 38,71’e düşürdü.

TÜRKİYE NEDEN ZİRVEDE?

Uzmanlara göre Türkiye’nin zirveye yerleşmesinde birkaç temel faktör etkili:

Son yıllarda hızla artan konut fiyatları

Düşük seviyelerde kalan reel gelirler

Yüksek enflasyon ve krediye erişim sorunu

Ayrıca döviz kurundaki dalgalanmalar da maliyetleri artırarak konut sahibi olmayı daha da güçleştiriyor.

GENÇLER VE KİRACILAR İÇİN GÖZLER FAİZ ORANLARINDA

Özellikle büyükşehirlerde yaşayan gençler ve düşük gelir grubundaki kiracılar için ev sahibi olma hayali giderek uzaklaşıyor. Yaz aylarında hayata geçmesi beklenen sosyal konut politikaları ve faiz oranlarındaki düşüş konut alımını bir nebze de olsa rahatlatması bekleniyor.