24°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Türkiye'de hayvancılıkta son durum: TÜİK rakamları açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu, hayvancılık istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de, haziran sonu itibarıyla büyükbaş hayvan sayısı 17,2 milyon, küçükbaş hayvan sayısı 58,2 milyon olarak kayıtlara geçti.

AA
AA
|
GİRİŞ:
17.09.2025
10:19
|
GÜNCELLEME:
17.09.2025
10:19

İstatistik Kurumu (), haziran ayına ilişkin istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de, haziran sonu itibarıyla sayısı 17,2 milyon, sayısı 58,2 milyon olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de hayvancılıkta son durum: TÜİK rakamları açıkladı

Buna göre, büyükbaş hayvan sayısı haziranda 17 milyon 189 bin oldu. sayısı aynı ayda geçen yılın aralık ayına göre, yüzde 1,2 artarak 17 milyon 30 bin, manda sayısı ise yüzde 2,3 azalarak 158 bin olarak belirlendi.

Türkiye'de hayvancılıkta son durum: TÜİK rakamları açıkladı

Küçükbaş hayvan sayısı aynı ayda, 58 milyon 206 bin olarak kaydedildi. Koyun sayısı haziranda geçen yılın aralık ayına göre, yüzde 6,7 artarak 47 milyon 15 bin, keçi sayısı ise yüzde 3,4 artarak 11 milyon 191 bin olarak tespit edildi.

Türkiye'de hayvancılıkta son durum: TÜİK rakamları açıkladı
