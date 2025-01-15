Türkiye'de şarj istasyonu sayısında rekor! İşte en çok şarj istasyonu bulunan 10 şehir

15 Ocak 2025 17:07 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 17:23

Türkiye'de elektrikli araç sayısı 168 bine ulaşırken, EPDK verilerine göre şarj soketi sayısı 27 bine yükseldi. Peki, hangi iller şarj istasyonu yoğunluğunda zirvede? İşte merak edilen detaylar...

Son yıllarda Türkiye, elektrikli araç sektöründe kayda değer bir atılım gerçekleştirdi. Özellikle yapılan yatırımlar ve altyapı çalışmaları sayesinde, Türkiye'deki elektrikli araç sayısı son iki yılda büyük bir sıçrama yaparak 6 binden 168 bine ulaştı. Bu büyümeye paralel olarak şarj altyapısı da hızla gelişti ve şarj soket sayısı 3 binden 27 bine yükseldi.

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Ülke genelinde en fazla araç şarj noktasına sahip iller sıralamasında İstanbul, 7 bin 641 soket ile lider konumda bulunuyor. Onu 3 bin 62 soketle Ankara, 1527 soketle Antalya, 1337 soketle Bursa ve 1178 soketle İzmir takip ediyor. Ayrıca Türkiye'deki şarj altyapısının yaklaşık üçte biri hızlı şarj (DC) soketlerinden oluşuyor. Bu durum, elektrikli araç kullanıcılarına daha kısa sürede şarj imkanı sunarak, sektördeki kullanıcı memnuniyetini artırıyor.

Türkiye’nin elektrikli araç sektöründeki bu hızlı dönüşüm, ülkenin 2053 yılı için belirlediği net sıfır emisyon hedefine katkı sağlamayı amaçlıyor. Yapılan projeksiyonlara göre, 2030 yılında elektrikli araç sayısının 1 milyon 300 bine, şarj noktası sayısının ise 142 bine ulaşması bekleniyor. 2035 yılına gelindiğinde ise bu rakamların sırasıyla 3 milyon 300 bin araç ve 273 bin şarj noktası olması öngörülüyor.