Türkiye'den sonra sıra AB'de! Avrupa, Çinli elektrikli araçlar için milyarlarca avroluk gümrük vergisi getirecek

12 Haziran 2024 12:19 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 12:18

BMW, Mercedes ve Volkswagen, Çinli otomobillere 'ek vergi' istemiyor

BMW, Mercedes ve Volkswagen, Çinli otomobillere 'ek vergi' istemiyor

AB, Çin'in elektrikli otomobillerine ek vergi getirmeye için kolları sıvadı. Avrupa, Çinli elektrikli araçlara milyarlarca avroluk gümrük vergisi getirecek.

Avrupa Komisyonu, otomobil üreticilerine Çin'den ithal edilen elektrikli araçlar için talimat verdi.

Buna göre Çinli elektrikli araçlara önümüzdeki aydan itibaren yüzde 25'e varan ek vergiler gelecek.

ABD VE TÜRKİYE'DEN SONRA SIRA AVRUPA'DA

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Çin’den ithal edilen binek araçlara ek vergi getirdi.

Çin’den ithal edilen tüm yakıt tiplerindeki binek araçlara yüzde 40’lık vergi uygulanma kararı alındı.

Böylece mevcutta elektrikli otomobiller için uygulanan yüzde 40’lık vergi tüm yakıt tiplerinde uygulanmaya karar verildi.

Aynı şekilde ABD de Çin üretimi elektrikli araçlarına yönelik vergileri dört katına çıkararak yüzde 100’e çıkarmıştı.

ÇİNLİ ARAÇLARA MİLYARLARCA EURO DEĞERİNDE GÜMRÜK VERGİSİ

Türkiye'den sonra AB de benzer bir karar aldı.

Avrupa, Çinli elektrikli araçlar için milyarlarca avroluk gümrük vergisi hazırlıyor.

Financial Times haberine göre, Avrupa Komisyonu, otomobil üreticilerine talimat verdi.

AB, halihazırda Çin'in elektrikli otomobillerine yüzde 10 oranında gümrük vergisi uyguluyor. Ancak bu oranda artışa gitti.

Önümüzdeki aydan itibaren Çin’den ithal edilen elektrikli araçlara yüzde 25’e varan ek vergiler uygulanacak.

ÇİN NEDEN EK VERGİLERE MARUZ KALIYOR?

Son yıllarda Avrupa ülkelerinde satılan elektrikli otomobillerde Çinli üreticilerin payı arttı. Rakipleri ise bu durumdan ciddi rahatsızlık duyuyor.

Çin'de üretilen düşük fiyatlı ve sübvanse edilmiş elektrikli otomobiller satış bakımından diğer rakiplerini solladı.

Ülkeler ise hızla önlem alınmaya başladı.