Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Türkiye'den uçak mühimmatı satın alacaklar! İşte anlaşmadan detaylar

Türk savunma sanayii şirketleri uluslararası pazarda birçok firmayla anlaşma sağlıyor. Türkiye'nin Güney Kore’ye mühimmat satacağı belirtiliyor. ASSAN Group Genel Müdürü Gürcan Okumuş, anlaşmayla ilgili açıklamalarda bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Türkiye'den uçak mühimmatı satın alacaklar! İşte anlaşmadan detaylar
KAYNAK:
TRT Haber
|
GİRİŞ:
19.02.2025
saat ikonu 14:56
|
GÜNCELLEME:
19.02.2025
saat ikonu 14:56

Türk savunma sanayii şirketleri artık füze ve akıllı mühimmat projelerinde üretim hedefini katladı. Yerli şirketler uluslararası firmalarla askeri teknolojiler üzerine işbirliği yapıyor. Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de düzenlenen ve dünyanın savunma sanayiindeki en önemli organizasyonlarından biri kabul edilen İDEX 2025 fuarı bu alanda önemli rol oynuyor. Türk savunma sanayii firmaları da boy gösteriyor.
Türkiye’de özellikle kritik mühimmatlarda seri üretim dendiğinde akla ilk gelen firmalardan biri olan ASSAN Group Genel Müdürü Gürcan Okumuş, fuar alanında TRT Haber’e özel açıklamalarda bulundu.

SERİ ÜRETİM HEDEFİ

Şirket olarak farklı alanlarda uzun yıllara yayılan deneyimlerine dikkat çeken Okumuş, mevcut durumda odak noktalarını ‘seri üretimi güçlendirmek’ olduğunu söyledi. Mevcut altyapıları daha iyi bir noktaya getirdiklerini, yeni üretim hatları için de adım attıklarını da anlatan Okumuş, dünyanın farklı noktalarında üretim için kolları sıvadıklarını söyledi.
Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) hali hazırda en yüksek ihracat yaptıkları ülke olduğuna işaret eden Okumuş, “Yine kardeş ülke Azerbaycan ile de yoğun çalışıyoruz. Ayrıca Nahçivan bölgesinde de üretim hattı kuruyoruz. Afrika’da kapasitemizi biraz daha artırma niyetindeyiz. Birleşik Arap Emirlikleri’nde de bir üretim hattı kuracağız. Farklı ülkelere de ihracatımız var.” dedi.

GÜNEY KORE’YE MK SERİSİ UÇAK MÜHİMMATI SATILACAK

Gürcan Okumuş, Güney Kore ile de bir sözleşme imzalamak üzere oldukları bilgisini paylaşarak, “Son yıllarda dünyanın askeri anlamda en önemli ihracatçılarından biri Güney Kore... Çok ciddi bir hacme ulaştılar. Onlar dünyaya satıyor biz de onlara satacağız. MK serisi uçak bombalarıyla ilgili bir ihalede anlaştık diyebiliriz. Sözleşmenin yakın zamanda imzalanmasını bekliyoruz.” ifadesini kullandı.

Okumuş, Assan Group olarak hibrit motor üzerinde de çalıştıklarını belirtip, sözlerini şöyle tamamladı:

“Ordumuzun kullandığı M60-T ve Leopard tanklarının şanzımanlarına bakım yapabiliyoruz. Burada ciddi bir kabiliyetimiz var. Şimdi biraz yatırımla bunu daha farklı bir boyuta taşıyacağız.

Dünyada son yılların en önemli trendi hibrit motor kullanımı. Biz de öz kaynaklarımızla bir proje geliştiriyoruz. Amacımız yaklaşık 1000 beygir gücünde hibrit güç grubu üretmek ve bunun ilk prototipini ülkemizde düzenlenecek Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda (IDEF 2025) sergilemek. Bahsettiğimiz hibrit motor fırtına obüsleri ve benzer sistemlerde kullanılabilecek. Fark yaratacak bir iş ve bu yıl içinde operasyonel testleri tamamlamayı hedefliyoruz.”

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bakan Uraloğlu açıkladı: Yerli havacılık teknolojisiyle 2,5 milyon euro tasarruf
Çin gezegen savunma gücü kurdu

Sıkça Sorulan Sorular

MK 82 özellikleri nelerdir?
MK-82 500 LB Patlayıcısı Azaltılmış Uçak Bombası Mühimmatın kuyruksuz kütlesi :233±20 kg (Kör Tapalı - Nakliye Başlıklı) Patlayıcı imla ağırlığı : ~11.5 kg Etkinlik yarıçapı : max 183 m Tapa : Dip (Kuyruk) Tapası (Onur 1 MOD 3 serisi, Onur 2 serisi, FMU-139 serisi ve FMU-152 serisi tapalar) Ambalaj Şekli : Altılı Metal Palet
ETİKETLER
#Teknoloji
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yorumlar YORUMLAR
(0 Yorum)
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.