Türkiye'nin 70 yıllık konserve markası Tamtad iflas sürecine girdi

29 Ağustos 2024 15:13 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 15:16

Bir süredir finansal zorluklar çeken Tamtad konserve iflas sürecine girdi. Döviz kurlarındaki oynaklık ve TL’deki değer kaybı nedeniyle zor günler geçiren 70 yıllık firmanın iflas süreci, mahkeme kararıyla hızlandı.

RESMEN İLAN EDİLDİ

Tamtad 1958 yılında Tire’de sebze konservesi üretimi ile faailiyetlerine başladı. Uzun yıllar 150’den fazla ürünle 30 ülkeye satış yapan firma iflas bayrağını çekmek üzere.

İflas, 07 Aralık 2023 tarihinde Tire 1. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından resmen ilan edilirken firmanın mali yükümlülüklerini yerine getiremediği öğrenildi.

amtad Küme Evleri’nde Kürdüllü Mahallesi’nde faaliyet gösteren şirketin iflas süreci alacakları ve kamu oyu tarafından takip ediliyor.

18 EYLÜL TARİHİ BEKLENİYOR

Firmanın alacaklıları toplantısı 18 Eylül 2024’te Tire İflas Müdürlüğü’nde yapılacak. Kritik toplantıda alacakları kabul edilen ve reddedilen tüm alacaklılar kabul edilecek.

Alacaklıların haklarının koruması açısından büyük önem taşıyan toplantıya katılım büyük önem taşıyor.