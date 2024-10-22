Türkiye’nin brüt borç stoku 8,6 trilyon lira oldu
Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
22 Ekim 2024 11:25 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 11:29
Merkezi yönetim brüt borç stoku, Eylül sonu itibarıyla 8 trilyon 649,3 milyar lira olarak gerçekleşti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Eylül itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı. Brüt borç stoku 8,6 trilyon lira oldu.
MERKEZİ YÖNETİM BORÇ STOKU 8,6 TRİLYON LİRAYA ULAŞTI
Merkezi yönetim brüt borç stoku, eylül sonu itibarıyla 8 trilyon 649,3 milyar lira olarak belirlendi. Borç stokunun 3 trilyon 558,8 milyar liralık kısmı Türk lirası, 5 trilyon 90,5 milyar liralık kısmı ise döviz cinsi borçlardan oluştu.
Kaynak: tgrthaber.com