Türkiye’nin brüt borç stoku 8,6 trilyon lira oldu

22 Ekim 2024 11:25 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 11:29

Merkezi yönetim brüt borç stoku, Eylül sonu itibarıyla 8 trilyon 649,3 milyar lira olarak gerçekleşti.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Eylül itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı. Brüt borç stoku 8,6 trilyon lira oldu.

MERKEZİ YÖNETİM BORÇ STOKU 8,6 TRİLYON LİRAYA ULAŞTI

Merkezi yönetim brüt borç stoku, eylül sonu itibarıyla 8 trilyon 649,3 milyar lira olarak belirlendi. Borç stokunun 3 trilyon 558,8 milyar liralık kısmı Türk lirası, 5 trilyon 90,5 milyar liralık kısmı ise döviz cinsi borçlardan oluştu.