Türkiye'nin cari dengesi fazla verdi! Ekonomist Necmettin Batırel nedenini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı Ağustos ayı Ödemeler Dengesi Gelişmelerine göre cari işlemler hesabı 4.053 milyon ABD doları fazla kaydetti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 8.205 milyon ABD doları fazla verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 3.746 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

Yıllıklandırılmış verilere göre, Ağustos ayında cari açık yaklaşık 42,1 milyar ABD doları olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 78,4 milyar ABD doları açık verdi. Aynı dönemde hizmetler dengesi 63,9 milyar ABD doları fazla verirken, birincil gelir dengesi ve ikincil gelir dengesi sırasıyla 25,6 milyar ABD doları ve 1,9 milyar ABD doları açık verdi.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bu ay 9.711 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler sırasıyla 3.265 milyon ABD doları ve 7.285 milyon ABD doları oldu. Ekonomist Necmettin Batırel, açıklanan cari denge rakamlarını Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş'a değerlendirdi.

Dönem / Kapsam Gösterge / Kalem Tutar Birim Durum Ağustos 2026 (Aylık) Cari İşlemler Hesabı 4.053 Milyon ABD Doları Fazla Altın ve Enerji Hariç Cari İşlemler Hesabı 8.205 Milyon ABD Doları Fazla Ödemeler Dengesi Tanımlı Dış Ticaret Dengesi 3.746 Milyon ABD Doları Açık Hizmetler Dengesi Kaynaklı Net Girişler 9.711 Milyon ABD Doları Net Giriş — Taşımacılık Hizmetleri Net Gelirleri 3.265 Milyon ABD Doları Net Gelir — Seyahat Kalemi Net Gelirleri 7.285 Milyon ABD Doları Net Gelir Ağustos 2026 (Yıllıklandırılmış) Cari İşlemler Hesabı 42,1 Milyar ABD Doları Açık Ödemeler Dengesi Tanımlı Dış Ticaret Dengesi 78,4 Milyar ABD Doları Açık Hizmetler Dengesi 63,9 Milyar ABD Doları Fazla Birincil Gelir Dengesi 25,6 Milyar ABD Doları Açık İkincil Gelir Dengesi 1,9 Milyar ABD Doları Açık

Cari denge, ağustosta 3,8 milyar dolarlık beklentiyi aşarak 4,05 milyar dolar fazla verdi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 8,21 milyar dolar fazla verdi. Yıllıklandırılmış verilere göre, ağustos ayında cari açık yaklaşık 42,1 milyar dolar oldu. Cari denge (cari işlemler dengesi), bir ülkenin diğer ülkelerle yaptığı mal ve hizmet ticareti, gelir transferleri ve karşılıksız transferlerin toplam net sonucudur.

Dış Ticaret Dengesi: Ülkenin yaptığı mal ihracatı ile mal ithalatı arasındaki farktır.

Hizmetler Dengesi: Turizm, taşımacılık (navlun), sigortacılık gibi hizmet kalemlerinden elde edilen gelirler ile yapılan giderlerdir.

Birincil Gelir (Yatırım) Dengesi: Yurt dışındaki yatırımlardan elde edilen kazançlar ile yabancıların ülkeden transfer ettiği kâr payları, faiz ve temettülerdir.

Cari dengenin fazla vermesi, bir ülkenin dış dünyaya (diğer ülkelere) sattığı mal ve hizmetler ile elde ettiği gelirlerin, dışarıdan aldığı mal ve hizmetler ile ödediği giderlerden daha fazla olduğu anlamına gelir. Ülkeye dışarıdan giren döviz miktarı, çıkan döviz miktarından fazla olduğu için Merkez Bankası'nın veya ülkenin döviz rezervleri artar. Ülke, dış borç almak veya yabancı sermaye çekmek zorunda kalmadan kendi ürettiği kaynaklarla büyüme ve döviz ihtiyacını karşılama imkânı bulur. Ülke içinde döviz fazlası oluştuğu için döviz kurları üzerindeki yukarı yönlü baskı azalır ve yerli para birimi istikrar kazanır. Küresel krizler veya dış borç bulmanın zorlaştığı dönemlerde ülkenin dışarıya olan bağımlılığı düşük olduğu için finansal kırılganlığı azalır. Ağustos ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net girişler 141 milyon dolar oldu.

Kategori / Kavram Tanım / Açıklama / Etki Dış Ticaret Dengesi Ülkenin yaptığı mal ihracatı ile mal ithalatı arasındaki farktır. Hizmetler Dengesi Turizm, taşımacılık (navlun), sigortacılık gibi hizmet kalemlerinden elde edilen gelirler ile yapılan giderlerdir. Birincil Gelir (Yatırım) Dengesi Yurt dışındaki yatırımlardan elde edilen kazançlar ile yabancıların ülkeden transfer ettiği kâr payları, faiz ve temettülerdir. Cari Fazla Tanımı Bir ülkenin dış dünyaya sattığı mal ve hizmet gelirlerinin, dışarıdan aldığı mal ve hizmet giderlerinden fazla olması durumudur. Cari Fazlanın Etkileri: Döviz Rezervleri Dışarıdan giren döviz çıkan dövizden fazla olduğu için Merkez Bankası veya ülkenin döviz rezervleri artar. Cari Fazlanın Etkileri: Finansman ve Büyüme Dış borç veya yabancı sermayeye bağımlı kalmadan kendi kaynaklarıyla büyüme ve döviz ihtiyacını karşılama imkânı sunar. Cari Fazlanın Etkileri: Döviz Kurları Döviz fazlası nedeniyle kurlar üzerindeki yukarı yönlü baskı azalır ve yerli para birimi istikrar kazanır. Cari Fazlanın Etkileri: Finansal Dayanıklılık Küresel krizlerde dışa bağımlılık düşük olduğundan finansal kırılganlık azalır. Doğrudan Yatırımlar (Ağustos) Ağustos ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net girişler 141 milyon dolar olmuştur.

PEKİ, CARİ DENGE NASIL FAZLA VERDİ?

Altın ve enerji ithalatındaki gerileme ile özellikle yaz döneminin etkisiyle zirve yapan turizm ve hizmet gelirlerinin artması sonucunda, Türkiye'nin dış ticarete bağımlı olduğu altın ve enerji ithalatı dışarıda bırakıldığında cari fazla 8 milyar 205 milyon dolar gibi oldukça yüksek bir seviyeye ulaştı. Bu durum, yapısal ithalat kalemleri dışındaki ekonomik faaliyetlerin güçlü bir fazla ürettiğini gösteriyor.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 3 milyar 746 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. İthalattaki yavaşlama eğilimi, bu açığın hizmet gelirleriyle kolayca kapanabilecek bir seviyede kalmasını sağladı.