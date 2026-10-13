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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 10:52
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 11:10

Türkiye'nin cari dengesi fazla verdi! Ekonomist Necmettin Batırel nedenini açıkladı

Merkez Bankası verilerine göre cari işlemler hesabı, ağustos ayında 4 milyar 53 milyon dolar fazla verdi. Ekonomist Necmettin Batırel açıklanan cari denge rakamlarını Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş'a değerlendirdi.

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Editor
 Bengü Sarıkuş
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Türkiye'nin cari dengesi fazla verdi! Ekonomist Necmettin Batırel nedenini açıkladı
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 10:52
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 11:10

(TCMB), 2026 yılı Ağustos ayı Ödemeler Dengesi Gelişmelerine göre 4.053 milyon ABD doları fazla kaydetti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 8.205 milyon ABD doları fazla verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 3.746 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin cari dengesi fazla verdi! Ekonomist Necmettin Batırel nedenini açıkladı

Yıllıklandırılmış verilere göre, Ağustos ayında cari açık yaklaşık 42,1 milyar ABD doları olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 78,4 milyar ABD doları açık verdi. Aynı dönemde hizmetler dengesi 63,9 milyar ABD doları fazla verirken, birincil gelir dengesi ve ikincil gelir dengesi sırasıyla 25,6 milyar ABD doları ve 1,9 milyar ABD doları açık verdi.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bu ay 9.711 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler sırasıyla 3.265 milyon ABD doları ve 7.285 milyon ABD doları oldu.  Ekonomist , açıklanan cari denge rakamlarını Özel Haber Şefi 'a değerlendirdi.

Dönem / KapsamGösterge / KalemTutarBirimDurum
Ağustos 2026 (Aylık)Cari İşlemler Hesabı4.053Milyon ABD DolarıFazla
Altın ve Enerji Hariç Cari İşlemler Hesabı8.205Milyon ABD DolarıFazla
Ödemeler Dengesi Tanımlı Dış Ticaret Dengesi3.746Milyon ABD DolarıAçık
Hizmetler Dengesi Kaynaklı Net Girişler9.711Milyon ABD DolarıNet Giriş
— Taşımacılık Hizmetleri Net Gelirleri3.265Milyon ABD DolarıNet Gelir
— Seyahat Kalemi Net Gelirleri7.285Milyon ABD DolarıNet Gelir
Ağustos 2026 (Yıllıklandırılmış)Cari İşlemler Hesabı42,1Milyar ABD DolarıAçık
Ödemeler Dengesi Tanımlı Dış Ticaret Dengesi78,4Milyar ABD DolarıAçık
Hizmetler Dengesi63,9Milyar ABD DolarıFazla
Birincil Gelir Dengesi25,6Milyar ABD DolarıAçık
İkincil Gelir Dengesi1,9Milyar ABD DolarıAçık

Cari denge, ağustosta 3,8 milyar dolarlık beklentiyi aşarak 4,05 milyar dolar fazla verdi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 8,21 milyar dolar fazla verdi. Yıllıklandırılmış verilere göre, ağustos ayında cari açık yaklaşık 42,1 milyar dolar oldu. Cari denge (cari işlemler dengesi), bir ülkenin diğer ülkelerle yaptığı mal ve hizmet ticareti, gelir transferleri ve karşılıksız transferlerin toplam net sonucudur.

Türkiye'nin cari dengesi fazla verdi! Ekonomist Necmettin Batırel nedenini açıkladı

Dış Ticaret Dengesi: Ülkenin yaptığı mal ihracatı ile mal ithalatı arasındaki farktır.

Hizmetler Dengesi: Turizm, taşımacılık (navlun), sigortacılık gibi hizmet kalemlerinden elde edilen gelirler ile yapılan giderlerdir.

Birincil Gelir (Yatırım) Dengesi: Yurt dışındaki yatırımlardan elde edilen kazançlar ile yabancıların ülkeden transfer ettiği kâr payları, faiz ve temettülerdir.

Cari dengenin fazla vermesi, bir ülkenin dış dünyaya (diğer ülkelere) sattığı mal ve hizmetler ile elde ettiği gelirlerin, dışarıdan aldığı mal ve hizmetler ile ödediği giderlerden daha fazla olduğu anlamına gelir. Ülkeye dışarıdan giren döviz miktarı, çıkan döviz miktarından fazla olduğu için Merkez Bankası'nın veya ülkenin döviz rezervleri artar. Ülke, dış borç almak veya yabancı sermaye çekmek zorunda kalmadan kendi ürettiği kaynaklarla büyüme ve döviz ihtiyacını karşılama imkânı bulur. Ülke içinde döviz fazlası oluştuğu için döviz kurları üzerindeki yukarı yönlü baskı azalır ve yerli para birimi istikrar kazanır. Küresel krizler veya dış borç bulmanın zorlaştığı dönemlerde ülkenin dışarıya olan bağımlılığı düşük olduğu için finansal kırılganlığı azalır. Ağustos ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net girişler 141 milyon dolar oldu.

Kategori / KavramTanım / Açıklama / Etki
Dış Ticaret DengesiÜlkenin yaptığı mal ihracatı ile mal ithalatı arasındaki farktır.
Hizmetler DengesiTurizm, taşımacılık (navlun), sigortacılık gibi hizmet kalemlerinden elde edilen gelirler ile yapılan giderlerdir.
Birincil Gelir (Yatırım) DengesiYurt dışındaki yatırımlardan elde edilen kazançlar ile yabancıların ülkeden transfer ettiği kâr payları, faiz ve temettülerdir.
Cari Fazla TanımıBir ülkenin dış dünyaya sattığı mal ve hizmet gelirlerinin, dışarıdan aldığı mal ve hizmet giderlerinden fazla olması durumudur.
Cari Fazlanın Etkileri: Döviz RezervleriDışarıdan giren döviz çıkan dövizden fazla olduğu için Merkez Bankası veya ülkenin döviz rezervleri artar.
Cari Fazlanın Etkileri: Finansman ve BüyümeDış borç veya yabancı sermayeye bağımlı kalmadan kendi kaynaklarıyla büyüme ve döviz ihtiyacını karşılama imkânı sunar.
Cari Fazlanın Etkileri: Döviz KurlarıDöviz fazlası nedeniyle kurlar üzerindeki yukarı yönlü baskı azalır ve yerli para birimi istikrar kazanır.
Cari Fazlanın Etkileri: Finansal DayanıklılıkKüresel krizlerde dışa bağımlılık düşük olduğundan finansal kırılganlık azalır.
Doğrudan Yatırımlar (Ağustos)Ağustos ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net girişler 141 milyon dolar olmuştur.
Türkiye'nin cari dengesi fazla verdi! Ekonomist Necmettin Batırel nedenini açıkladı

PEKİ, CARİ DENGE NASIL FAZLA VERDİ?

Altın ve enerji ithalatındaki gerileme ile özellikle yaz döneminin etkisiyle zirve yapan turizm ve hizmet gelirlerinin artması sonucunda, Türkiye'nin dış ticarete bağımlı olduğu altın ve enerji ithalatı dışarıda bırakıldığında cari fazla 8 milyar 205 milyon dolar gibi oldukça yüksek bir seviyeye ulaştı. Bu durum, yapısal ithalat kalemleri dışındaki ekonomik faaliyetlerin güçlü bir fazla ürettiğini gösteriyor.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 3 milyar 746 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. İthalattaki yavaşlama eğilimi, bu açığın hizmet gelirleriyle kolayca kapanabilecek bir seviyede kalmasını sağladı.

Gösterge / KalemTutar / DurumAçıklama / Etki Faktörleri
Altın ve Enerji Hariç Cari Fazla (Çekirdek Denge)8 milyar 205 milyon dolarAltın ve enerji ithalatındaki gerileme, yaz döneminde zirve yapan turizm ve hizmet gelirlerindeki artış.
Ödemeler Dengesi Tanımlı Dış Ticaret Açığı3 milyar 746 milyon dolarİthalattaki yavaşlama eğilimi sayesinde hizmet gelirleriyle telafi edilebilir seviyede gerçekleşti.
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#türkiye cumhuriyet merkez bankası
#cari işlemler hesabı
#Tgrthaber.com
#Bengü Sarıkuş
#Necmettin Batırel
#Ekonomi
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