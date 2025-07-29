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 | Merve Yaz

Türkiye'nin ciğerleri yanıyor! Yangından etkilenen 3 ile 10 milyon destek

Yurt genelinde aşırı sıcak hava dalgası orman yangınlarını da beraberinde getirdi. Birçok kentte binlerce hektar kül oldu. Alevlerle mücadelede seferberlik sürerken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bursa, Eskişehir ve Karabük'teki yangınlardan etkilenen hanelerin acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla toplam 10 milyon lira kaynak aktardıklarını açıkladı.

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Türkiye'nin ciğerleri yanıyor! Yangından etkilenen 3 ile 10 milyon destek
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 10:02
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 10:02

Bakan Göktaş, orman yangınlarından etkilenen vatandaşlara yönelik yapılan çalışmalar hakkında yazılı açıklama yaptı.

Türkiye'nin ciğerleri yanıyor! Yangından etkilenen 3 ile 10 milyon destek

Göktaş, yangınlardan etkilenen vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına kaynak aktardıklarını ifade ederek, "Bakanlık olarak, yangınlardan etkilenen hanelerin acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla Bursa'ya 5 milyon lira, Eskişehir'e 2 milyon lira, Karabük'e 3 milyon lira olmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza toplam 10 milyon lira kaynak aktardık. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza yönelik ve yardımlarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Türkiye'nin ciğerleri yanıyor! Yangından etkilenen 3 ile 10 milyon destek

"2 BİN 112 VATANDAŞIMIZA PSİKOLOJİK DESTEK SAĞLADIK"


Göktaş, diğer illerdeki orman yangınlarının da 7 gün 24 saat esasına göre titizlikle takip edildiğini vurgulayarak, Afyonkarahisar, Antalya, Bilecik, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Kahramanmaraş, Karabük, Mersin, Sakarya ve Uşak'ta yaşanan orman yangınlarında psikososyal destek ekiplerinin ilk andan itibaren aktif olarak sahada olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'nin ciğerleri yanıyor! Yangından etkilenen 3 ile 10 milyon destek

Göktaş, `Son 1 hafta içerisinde 11 ilimizde yaşanan orman yangınlarında 220 personelimiz ile 2 bin 112 vatandaşımıza psikososyal destek sağladık. Bakanlık olarak bu zorlu süreçte vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz` açıklamasında bulundu.

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ETİKETLER
#orman yangını
#sosyal yardım
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#Ekonomi
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