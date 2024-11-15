Türkiye’nin deterjan ve kozmetik sektöründe son yılların en büyük yatırımı 

15 Kasım 2024 16:09 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 16:10

Sektör Kimya, 25 yıllık deneyimi ve %100 yerli sermayesi ile Türkiye’nin deterjan ve kozmetik sektöründeki son yılların en büyük yatırımlarından birini Konya’da hayata geçirdi.

İstanbul’da merkezi bulunan şirket, Konya​ 5. Organize Sanayi Bölgesi’nde, 30 bin m² alana yayılan modern üretim​ tesisinde, ileri teknoloji ve çevre dostu yaklaşımlarla sektörün standartlarını yeniden belirliyor.



Yıllık 150.000 ton toz ve 100.000 ton sıvı deterjan​ kapasitesiyle bu tesis, Türkiye​'nin en yüksek kapasiteli deterjan fabrikalarından biri olma özelliğine sahip. Aynı zamanda bölge ekonomisine 300 kişilik yeni istihdam sağlayarak katkıda bulunuyor.

Çamaşır Bakımından Kişisel Bakıma Geniş Ürün Yelpazesi

Sektör Kimya, Soli markasıyla çamaşır bakım ve deterjan ürünlerinde, Mr. Oxy markasıyla yüzey temizlik havluları ve ev temizlik ürünlerinde uzmanlığını ortaya koyuyor. Mabel Marseille markası ise kişisel bakım, parfüm ve ortam kokuları alanında geniş bir ürün portföyü sunuyor. Prohijyen ve Oxy markalarıyla ev dışı hijyen çözümleri de sağlayan firma, yurt içi ve yurt dışındaki güçlü markalar için özel markalı (private label) ürünler üreterek sektörde geniş bir müşteri ağına ulaşmakta.

Son Teknoloji ile Üretim ve Türkiye’nin En Yeni Toz Deterjan Kulesi

Konya’daki tesiste, Türkiye’nin en yeni toz deterjan kulesine sahip olan Sektör Kimya, bu modern yapı sayesinde yıllık 150 bin ton toz deterjan üretim kapasitesine ulaşıyor. Son teknoloji otomasyon sistemleriyle donatılan tesis, ayrıca yıllık 100 bin ton sıvı dolum ve 50 milyon adet yüzey havlusu ile ıslak mendil üretimi gerçekleştiriyor.

YEREL VE SEKTÖREL KATILIM YOĞUN OLDU

Açılış törenine, Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) üyesi yerel marketler ile sektörün önde gelen temsilcileri katıldı. Davetliler, Sektör Kimya'nın üretim aşamalarını yerinde görme fırsatı bulurken, ünlü sanatçı Sevcan Orhan'ın performansı törene renk kattı.

YUSUF BODUR’DAN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VURGUSU

Sektör Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kurucu ortağı ve CEO'su Yusuf Bodur, "Yüksek kalite ve güvenlik standartlarıyla, ulusal ve global pazarlarda güvenilir bir üretici olmayı sürdüreceğiz" diyerek çevre dostu üretim sistemleri ve sürdürülebilirlik konularına dikkat çekti. Yeni fabrika, bu ilkeler doğrultusunda modern otomasyon sistemleriyle donatılmış durumda. Sektör Kimya, üretimde yenilikçilik ve sürdürülebilirliği ön planda tutan yaklaşımıyla dikkat çekiyor. Şirket, Soli markasıyla çamaşır bakım ve deterjan ürünleri, Mr. Oxy markasıyla yüzey temizleme havluları ve ev temizlik ürünleri sunarken, Mabel Marseille markasıyla kişisel bakım, parfüm ve ortam kokularında geniş bir ürün çeşitliliği sağlıyor.

EKONOMİ VE İSTİHDAMA BÜYÜK KATKI

Sektör Kimya, Konya’daki bu yeni yatırımıyla hem bölge ekonomisine katkı sağlamaya hem de sürdürülebilir ve yenilikçi üretim anlayışıyla global pazardaki etkinliğini artırmaya kararlı adımlarla ilerliyor.