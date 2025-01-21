Türkiye'nin en çok ve en az vergi ödeyen şehirleri belli oldu! O il İstanbul'u geride bırakarak vergi rekortmeni oldu

21 Ocak 2025 10:26 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 10:49

2024 yılında toplam 7 trilyon 304 milyar 863 milyon liralık vergi geliri elde edilirken, şehirlerin vergi katkılarındaki pay dikkat çekti. Kocaeli, kişi başına düşen 358 bin TL ile zirvede yer alarak en fazla vergi ödeyen şehir oldu. Öte yandan, Türkiye'nin en az vergi ödeyen illeri de sıralamada yerini aldı.

Son yıllarda doğrudan ve dolaylı vergilerdeki artışlarla Türkiye​'deki vergi yükü önemli ölçüde artarken, bu durum vatandaşlar​ arasında ciddi tartışmalara yol açtı. Özellikle ekonomik sınıflar arasındaki vergi yükünün adaletsiz olduğu eleştirileri öne çıkarken, şehirlerarası vergi tahsilatındaki farklılıklar da dikkat çekiyor.

KİŞİ BAŞI EN FAZLA VERGİ KOCAELİ'DEN

2024 yılında Türkiye genelinde tahsil edilen toplam vergi miktarı 3 trilyon 567 milyar liraya ulaştı. Bu toplamın neredeyse yarısını İstanbul karşılayarak 1 trilyon 567 milyar liralık vergi ile liderliği göğüsledi. İstanbul’u 782,5 milyar lira ile Ankara ve 753 milyar lira ile Kocaeli izledi.

Ancak nüfus başına düşen vergi miktarı açısından zirvede yer alan şehir Kocaeli oldu. Kocaeli'de kişi başına düşen vergi miktarı 358 bin 91 lira olarak kaydedilirken, ikinci sırada 227 bin 896 lira ile İstanbul, üçüncü sırada ise 152 bin 673 lira ile İzmir yer aldı.

EN AZ VERGİ BAYBURT'TAN

Vergi tahsilatında listenin son sırasında, 755,5 milyon liralık vergi ile Bayburt yer aldı. Onu 961,8 milyon lira ile Tunceli, 963,5 milyon lira ile Ardahan, 1 milyar 91,6 milyon lira ile Gümüşhane ve 1 milyar 474,3 milyon lira ile Kilis takip etti.

Kişi başına ödenen ortalama vergi miktarında ise en düşük rakamlar Şırnak, Hakkâri ve Muş illerinden geldi. Şırnak’ta kişi başına düşen vergi miktarı 5 bin 494 lira ile en düşük olurken, Hakkâri’de 6 bin 127 lira, Muş’ta ise 6 bin 349 lira olarak kaydedildi.

ŞEHİRLERARASI DAĞILIMIN GÖSTERDİĞİ TABLO

Vergi karnesi, büyük şehirlerin yüksek gelir düzeyi ve yoğun ekonomik faaliyetlerinden dolayı en büyük yükü omuzladığını gösterirken, küçük ve düşük nüfuslu iller daha sınırlı katkı yapıyor.