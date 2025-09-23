Menü Kapat
Türkiye'nin en hızlı büyüyen şirketleri belli oldu!

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde TEPAV ve TOBB ETÜ iş birliğiyle Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi belirlendi. Listede 25 farklı ilden ve 34 ayrı sektörden şirketler yer aldı.

öncülüğünde Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) iş birliğinde şirketlerin 2021-2023 arası iki yıllık ciro artışı dikkate alınarak yapılan Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi yarışması sonuçlandı. Listede 25 farklı ilden ve 34 ayrı sektörden yer aldı. İlk 100'deki şirketlerin 2021-2023 döneminde satış gelirlerindeki iki yılda ortalama büyüme oranı yüzde bin 644 oldu. Nominal gelirlerindeki artış oranı, Türkiye'nin nominal milli gelirindeki artışın 6 katı düzeyine ulaştı. En hızlı büyüyen şirketlerin 24'ü Ankara'dan, 22'si İstanbul'dan çıktı. Bunları 6'şar şirket ile Balıkesir ve İzmir takip etti.

Türkiye'nin en hızlı büyüyen şirketleri belli oldu!

Cirosunu 2 yılda yüzde 19 bin 153 oranında artıran Ankara merkezli Deeptech Universe Savunma ve Bilişim Teknolojileri AŞ ilk sırayı aldı. Kahramanmaraş firması Batı Kipaş Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. yüzde 18 bin 93 büyüme oranıyla ikinci, İstanbul merkezli Figo Ticari Bilgi ve Uygulama Platformu A.Ş. ise yüzde 5 bin 126 büyüme oranıyla üçüncü oldu. En hızlı büyüyen 10 şirketin 8'inin Ankara merkezli olması dikkat çekti.

Türkiye'nin en hızlı büyüyen şirketleri belli oldu!

Türkiye 100 sonuçları, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve iş dünyasının katılımıyla TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu' nun ev sahipliğinde düzenlenen törenle açıklandı. Hisarcıklıoğlu, törende yaptığı konuşmada Türkiye 100'e girmeye hak kazanan şirketleri kutlayarak, "Bu başarı elbette kendiliğinden gelmedi. Buradaki şirketler, hem genç hem yenilikçi şirketler. Türkiye 100 şirketlerinin yaş ortalaması yaklaşık 12 yıl. Türkiye 100 şirketleri herkesin bildiği işleri, çok farklı bir anlayışla gerçekleştiriyorlar, dijital teknolojiyi kullanıyorlar. Yüzde 91'i bilgi teknolojilerine yatırım yapıyorlar. Çalışanların eğitimine ayırdığı kaynağı masraf olarak görmüyor, buna büyük önem veriyorlar" şeklinde konuştu.

LİSTEDE 25 FARKLI ŞEHİRDEN ŞİRKETLER VAR

Türkiye 100 şirketlerinden 59'unun bakanlıkların ve kamunun sağladığı desteklerden faydalandığını aktaran Hisarcıklıoğlu, "Kamu-özel sektör el ele vererek, ortak akılla hazırlanan destek programlarının böyle somut ve güzel sonuçların ortaya çıkması da bizleri mutlu ediyor. Öte taraftan burada bir husus daha öne çıkıyor. Türkiye 100 şirketlerinin üçte ikisi, büyümelerini sürdürmek için finansmana ihtiyaç duyduklarını belirtiyor. Dolayısıyla başta KOBİ'ler olmak üzere reel sektörün finansmana erişimini kolaylaştırmalıyız. Biz de bu konuyu devamlı takip ediyor ve başta siz olmak üzere ilgili yerlere aktarıyoruz" ifadelerini kullandı.
Türkiye 100 listesinin bölgesel dağılımının dikkat çekici olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "Listede 25 farklı şehrimizden şirketler var. Anadolu'nun yükselişi, burada da açık bir şekilde ortaya çıkmakta 100 şirketin 22'si İstanbul'dan, 78'i ise Anadolu'dan geliyor. Sektörler açısından da yine ilginç bir dağılım var. Listede bilişimden makineye, toptan ticaretten metal ürünlere, elektronikten mühendisliğe kadar 34 farklı sektörden şirketler bulunuyor. Bu çeşitlilik aslında ülkemizde her sektörde fırsatlar olduğunun, doğru iş modeliyle her sektörde başarının yakalanabileceğinin en güzel ispatı" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin en hızlı büyüyen şirketleri belli oldu!

TÜRKİYE, LİDER ÜLKE HALİNE GELECEK

Girişimciliğin bu çağda kalkınmanın anahtarı olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Bu çağda zenginleşmenin, kalkınmanın anahtarı . Bizim de daha fazla girişimciye ihtiyacımız var. Biliyorsunuz girişimcilik de heves işi. İşte Türkiye 100 yarışmasıyla girişimci rol modellerimizin sayısı artsın istiyoruz. Buradaki her şirket, yeni girişimcilere örnek olsun istiyoruz. Bütün gençlerimizin, kadınlarımızın bu başarı hikayelerini duymalarını istiyoruz. Duysunlar ki, onlar da girişimci olmaya daha fazla heves etsinler. Türkiye 100 şirketleri arasında TOBB ETÜ mezunlarımız vat aynı zamanda kadın girişimcilerimiz de var. Türk iş dünyası olarak bu zamana kadar pek çok zorlu süreçten geçtik. Kamu-özel sektör el ele vererek, tüm bu sıkıntılı dönemleri aşmayı da bildik. Bu yüzden asla karamsarlığa kapılmamalıyız. Zor şartlar karşısında yılmamalıyız. Çünkü girişimci kesinlikle karamsar olamaz Hep umut ve heyecan içindedir. Türk özel sektörü olarak diyoruz ki, dün yapabildiysek, bugün de bunu başarabiliriz. Türkiye; dünyanın en büyük ekonomileri arasında yerini alacak ve lider ülke haline gelecek."

