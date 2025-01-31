Türkiye'nin en hızlı büyüyen Startup'ları belli oldu! Bakın zirvede kimler var?

31 Ocak 2025 14:50 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 14:58

Forbes Türkiye, Türkiye girişimcilik ekosistemine ışık tutan ve en başarılı girişimleri sıraladığı Girişim 50 araştırmasını duyurdu. Bu yıl listeye giren 50 şirketin toplam değerlemesi 4 milyar dolar, aldıkları toplam yatırım ise 788 milyon dolar olarak açıklandı. Ayrıca, bu şirketlerin 7 bin 362 kişiye istihdam sağladığı belirtildi.

Forbes Türkiye, Türkiye’nin en başarılı girişimlerini listelediği Girişim 50 araştırmasını açıkladı. Türkiye girişimcilik ekosistemine ışık tutan Forbes Türkiye’nin Girişim 50 araştırması açıklandı. Girişim 50’de yer alan şirketlerin toplam değerlemesi 4 milyar dolar, aldıkları toplam yatırım ise 788 milyon dolar. 50 şirketin toplamda 7 bin 362 kişiye istihdam sağladığı belirtildi.

Türkiye'de yayın hayatına haziran ayında yeniden başlayan Forbes Türkiye’nin girişimcilik ekosisteminin en prestijli araştırmalarından biri olan "Girişim 50 Endeksi", geleceğin unicorn adaylarıyla ve en çok değer kazanacak şirketlerini belirlemeyi hedefliyor. İlki Forbes Türkiye tarafından 2019’da açıklanan Girişim 50 araştırmasında girişimler finansal performansları, büyüme oranları ve aldıkları toplam yatırım gibi kriterlere göre bir endeks oluşturularak değerlendiriliyor. Girişim ekosisteminin önde gelen isimleri ile özel sermaye ve risk sermayesi fonlarının yöneticilerinin önerdiklerinin yanı sıra, başvuru linki üzerinden kendisi katılanlarla birlikte bu yıl araştırmaya 200’e yakın şirket katıldı.

GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNDE HIZLI TOPARLANMA

Zorlu geçen 2023 yılının ardından, 2024’te özellikle fintech ve mobil oyun sektörleri öncülüğünde Türk girişimcilik ekosistemi hızlı bir toparlanma yaşadı. Startup Watch verilerine göre, 2023 yılında toplamda 1,1 milyar dolarlık yatırım yapılırken, yatırım işlem sayısı %31 artarak 469’a ulaştı. 2024 yılı ise halka arzlar, satın almalar ve büyük çıkışlar açısından "fırsatlar yılı" olarak değerlendiriliyor.

YATIRIM DALGALANMASI VE BÜYÜK SATIN ALMALAR

Forbes Türkiye’nin Girişim 50 listesinde fintech sektörünün ağırlığı dikkat çekiyor. 2023 yılında oyun sektörü 22 büyük yatırıma imza atarken, yılın en çok konuşulan satın almalarından biri Kazakistan merkezli Kaspi.kz’in Hepsiburada’nın %65,4 hissesini 1,1 milyar dolara satın alması oldu. Bunun yanı sıra, yerli girişim Obilet’in çoğunluk hisseleri Fransız BlaBlaCar’a devredildi, Paynet ise Iyzico tarafından 87 milyon dolara satın alındı. Ayrıca, Forbes Türkiye’nin Aralık ayı kapak haberinde yer alan Insider, 500 milyon dolarlık büyük bir yatırım aldı.

GİRİŞİM 50 LİSTESİNİN ZİRVESİNDEKİ ŞİRKETLER

Girişim 50 araştırmasında, Türkiye’de ofisi bulunan, en az bir yıl önce kurulan ve yatırım almış girişimler değerlendirildi. Listenin zirvesinde, 2012 yılında kurulan ve dijital banka lisansı alan Colendi yer alıyor. Onu, finansal teknolojiler alanında hizmet veren DgPays ve bireysel yatırımcılara hitap eden Midas takip etti.

FORBES GİRİŞİM 50 LİSTESİ’NİN İLK 10’U

Colendi DgPays Midas Sipay Param Arf Picus Security EasyCep Züber Grand Games

Forbes Türkiye’den yapılan açıklamada, Girişim 50 listesinde yer alan şirketlerin gelecekte yüksek değerlemelere ulaşacağı ve girişimcilik ekosistemine önemli katkılar sunacağı vurgulandı. Türkiye’nin başarılı girişimlerinin her yıl bu liste ile daha geniş kitlelere ulaşması hedefleniyor.