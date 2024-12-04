Türkiye'nin en iyi liseleri belli oldu: Zirvedeki okul şaşırttı

04 Aralık 2024 10:34 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 10:50

2024'e girerken Türkiye genelindeki en iyi lise sıralamaları açıklandı. Başarılarıyla adından söz ettiren bu okullar, mezunlarıyla geleceğe yön veriyor. Listenin zirvesindeki okul ise tüm dikkatleri üzerine çekti.

Her yıl merakla beklenen Türkiye’nin en iyi liseleri sıralaması, 2024 yılı itibarıyla güncellenerek kamuoyuyla paylaşıldı. Bu okullar eğitim kalitesi, öğrenci başarıları ve mezunlarının kariyerlerindeki etkileriyle dikkat çekiyor. Uzun yıllardır listenin başında yer alan Galatasaray Lisesi, bu yıl İstanbul Erkek Lisesi ile birinciliği paylaştı.

LİSE EĞİTİMİ VE KARİYER BAŞARISI

Eğitim uzmanları, lise yıllarının öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimi üzerindeki etkisine vurgu yapıyor. Meslek seçiminde üniversitelerin belirleyici bir rol oynadığı kabul edilse de, lise eğitiminin kariyer yolculuğunda temel oluşturduğu belirtiliyor. Özellikle bu dönemde alınan disiplinli ve kaliteli eğitimin, öğrencilerin hayal ettikleri üniversitelere girişlerinde kritik bir önem taşıdığı ifade ediliyor.

Aileler, çocuklarının iyi bir eğitim alarak gelecekte başarılı bireyler olmalarını sağlamak amacıyla en prestijli okullara yöneliyor. Galatasaray Lisesi ve İstanbul Erkek Lisesi gibi köklü okullar, bu anlamda sadece eğitim kalitesiyle değil, mezunlarının iş dünyasındaki başarılarıyla da ailelerin dikkatini çekiyor.

2024 YILININ EN İYİ 10 LİSESİ

2024 sıralamasına göre, Galatasaray Lisesi ve İstanbul Erkek Lisesi ilk sırayı paylaşırken, diğer okullar da başarılarıyla öne çıkıyor. Sıralamada yer alan bu liseler, öğrencilerine sundukları akademik ve sosyal imkanlarla Türkiye’nin geleceğini şekillendiren bireyler yetiştiriyor. Okulların öğrencileri kabul ettiği taban puanlar ve yüzdelik dilimler göz önünde bulundurularak oluşturulan sıralama şu şekilde:

İstanbul Erkek Lisesi

Taban Puanı: 494.77

Yüzdelik Dilim: 0,04

Galatasaray Lisesi

Taban Puanı: 494.77

Yüzdelik Dilim: 0,04

Kabataş Erkek Lisesi

Taban Puanı: 493.43

Yüzdelik Dilim: 0,05

Ankara Fen Lisesi

Taban Puanı: 490.47

Yüzdelik Dilim: 0,11

İstanbul Atatürk Fen Lisesi

Taban Puanı: 488.20

Yüzdelik Dilim: 0,15

İzmir Fen Lisesi

Taban Puanı: 488.20

Yüzdelik Dilim: 0,15

Cağaloğlu Anadolu Lisesi

Taban Puanı: 484.52

Yüzdelik Dilim: 0,27

Çapa Fen Lisesi

Taban Puanı: 483.55

Yüzdelik Dilim: 0,29

Tofaş Fen Lisesi

Taban Puanı: 482.97

Yüzdelik Dilim: 0,32

Adana Fen Lisesi

Taban Puanı: 481.29

Yüzdelik Dilim: 0,40