Türkiye’nin en pahalı özel okulları belli oldu: Kayıt ücretine sıfır araç alınır

Kaliteli eğitim ve yabancı dil odaklı müfredat arayışındaki veliler, özel okullara olan ilgilerini sürdürmeye devam ediyor. Sosyal medyada paylaşılan son bilgilere göre, Türkiye’nin en pahalı özel okulları listesi belli oldu. Bazı okullarda yıllık eğitim ücretlerinin 2,3 milyon TL'yi aşması dikkat çekti.

TÜRKİYE’NİN EN PAHALI ÖZEL OKULLARI BELLİ OLDU

Ekoltv'nin haberine göre, Türkiye genelinde en yüksek ücret talep eden özel eğitim kurumları ve yıllık öğrenim bedelleri şu şekilde sıralanıyor:

İDV Özel Bilkent İlk ve Ortaokulu – 550.000 TL

İtalyan Lisesi – 550.000 TL

Fide Okulları – 737.000 TL

TED Ankara Koleji – 800.000 TL

Enka Okulları – 955.420 TL

İELEV Eğitim Kurumları – 962.609 TL

BJK Kabataş Vakfı Özel Okulları – 966.000 TL

Sainte Pulchérie Fransız Lisesi – 1.045.000 TL

Saint-Michel Fransız Lisesi – 1.045.000 TL

Tarsus Amerikan Koleji – 1.081.920 TL

Notre Dame de Sion Fransız Lisesi – 1.116.250 TL

İzmir Amerikan Koleji – 1.139.250 TL

Özel Sezin Okulu – 1.210.000 TL

Hisar Okulları – 1.315.842 TL

Üsküdar Amerikan Lisesi – 1.367.100 TL

Alman Lisesi – 1.395.000 TL

İstanbul Saint-Joseph Fransız Lisesi – 1.490.000 TL

Koç Okulu – 2.279.998 TL

Robert Kolej – 2.360.200 TL

FİYATLAR CEP YAKIYOR

Listede yer alan okulların büyük çoğunluğu, yıllardır Türkiye'nin en köklü ve saygın eğitim kurumları arasında yer alıyor. Bu okullar, özellikle yabancı dilde eğitim kaliteleri, uluslararası başarıları ve mezunlarının üniversite yerleştirme performanslarıyla öne çıkıyor. Aynı zamanda spor, sanat ve bilim alanlarındaki sosyal olanaklar da ücretlerin belirlenmesinde önemli bir rol oynuyor. Geçen yıla göre ücretlerdeki yüksek oranlı artış da dikkat çekti.