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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Türkiye’nin en pahalı özel okulları belli oldu: Kayıt ücretine sıfır araç alınır

Yeni eğitim-öğretim yılı yaklaşırken, özel okulların 2024-2025 dönemi için belirlediği yıllık ücretler kamuoyunun gündemine oturdu. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel eğitim kurumlarının açıkladığı rakamlar sosyal medyada geniş yankı bulurken, bazı okulların 2 milyon TL’yi geçen fiyatları velileri şaşırttı.

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Türkiye’nin en pahalı özel okulları belli oldu: Kayıt ücretine sıfır araç alınır
KAYNAK:
Ekol TV
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 14:27
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 14:27

Kaliteli eğitim ve yabancı dil odaklı müfredat arayışındaki veliler, özel okullara olan ilgilerini sürdürmeye devam ediyor. Sosyal medyada paylaşılan son bilgilere göre, Türkiye’nin en pahalı özel okulları listesi belli oldu. Bazı okullarda yıllık eğitim ücretlerinin 2,3 milyon TL'yi aşması dikkat çekti.

Türkiye’nin en pahalı özel okulları belli oldu: Kayıt ücretine sıfır araç alınır

TÜRKİYE’NİN EN PAHALI ÖZEL OKULLARI BELLİ OLDU

Ekoltv'nin haberine göre, Türkiye genelinde en yüksek ücret talep eden özel eğitim kurumları ve yıllık öğrenim bedelleri şu şekilde sıralanıyor:

  • İDV Özel Bilkent İlk ve Ortaokulu – 550.000 TL
  • İtalyan Lisesi – 550.000 TL
  • Fide Okulları – 737.000 TL
  • TED Ankara Koleji – 800.000 TL
  • Enka Okulları – 955.420 TL
  • İELEV Eğitim Kurumları – 962.609 TL
  • BJK Kabataş Vakfı Özel Okulları – 966.000 TL
  • Sainte Pulchérie Fransız Lisesi – 1.045.000 TL
  • Saint-Michel Fransız Lisesi – 1.045.000 TL
Türkiye’nin en pahalı özel okulları belli oldu: Kayıt ücretine sıfır araç alınır
  • Tarsus Amerikan Koleji – 1.081.920 TL
  • Notre Dame de Sion Fransız Lisesi – 1.116.250 TL
  • İzmir Amerikan Koleji – 1.139.250 TL
  • Özel Sezin Okulu – 1.210.000 TL
  • Hisar Okulları – 1.315.842 TL
  • Üsküdar Amerikan Lisesi – 1.367.100 TL
  • Alman Lisesi – 1.395.000 TL
  • İstanbul Saint-Joseph Fransız Lisesi – 1.490.000 TL
  • Koç Okulu – 2.279.998 TL
  • Robert Kolej – 2.360.200 TL
Türkiye’nin en pahalı özel okulları belli oldu: Kayıt ücretine sıfır araç alınır

FİYATLAR CEP YAKIYOR

Listede yer alan okulların büyük çoğunluğu, yıllardır Türkiye'nin en köklü ve saygın eğitim kurumları arasında yer alıyor. Bu okullar, özellikle yabancı dilde eğitim kaliteleri, uluslararası başarıları ve mezunlarının üniversite yerleştirme performanslarıyla öne çıkıyor. Aynı zamanda spor, sanat ve bilim alanlarındaki sosyal olanaklar da ücretlerin belirlenmesinde önemli bir rol oynuyor. Geçen yıla göre ücretlerdeki yüksek oranlı artış da dikkat çekti.

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