Türkiye’nin en pahalı özel okulları belli oldu: Kayıt ücretine sıfır araç alınır

Kaliteli eğitim ve yabancı dil odaklı müfredat arayışındaki veliler, özel okullara olan ilgilerini sürdürmeye devam ediyor. Sosyal medyada paylaşılan son bilgilere göre, Türkiye’nin en pahalı özel okulları listesi belli oldu. Bazı okullarda yıllık eğitim ücretlerinin 2,3 milyon TL'yi aşması dikkat çekti.
Ekoltv'nin haberine göre, Türkiye genelinde en yüksek ücret talep eden özel eğitim kurumları ve yıllık öğrenim bedelleri şu şekilde sıralanıyor:
Listede yer alan okulların büyük çoğunluğu, yıllardır Türkiye'nin en köklü ve saygın eğitim kurumları arasında yer alıyor. Bu okullar, özellikle yabancı dilde eğitim kaliteleri, uluslararası başarıları ve mezunlarının üniversite yerleştirme performanslarıyla öne çıkıyor. Aynı zamanda spor, sanat ve bilim alanlarındaki sosyal olanaklar da ücretlerin belirlenmesinde önemli bir rol oynuyor. Geçen yıla göre ücretlerdeki yüksek oranlı artış da dikkat çekti.