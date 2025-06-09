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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Türkiye’nin enerji hamlesi! Yerli trenlerde güneş enerjisi dönemi başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tren üretiminde kullanılacak elektriğin büyük oranda yenilenebilir kaynaklardan temin edileceğini belirterek, bu oranın yüzde 90’a ulaşacağını duyurdu.

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Türkiye’nin enerji hamlesi! Yerli trenlerde güneş enerjisi dönemi başlıyor
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
09.06.2025
saat ikonu 14:27
|
GÜNCELLEME:
09.06.2025
saat ikonu 14:27

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Anonim Şirketi (TÜRASAŞ) Sakarya Bölge Müdürlüğünde devam eden Güneş Enerjisi Santrali (GES) çalışmaları hakkında açıklamada bulundu.

Türkiye’nin enerji hamlesi! Yerli trenlerde güneş enerjisi dönemi başlıyor

YÜZDE 90'I YENİLENEBİLİR ENERJİDEN KARŞILANACAK

Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin ve Ortadoğu’nun en büyük raylı sistem araç imalatçısı TÜRASAŞ’ın enerji alanında da dev bir projeyi hayata geçirmek üzere olduğunu belirtti. TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğü yerleşkesinde fabrika çatılarına güneş enerji santrali kurulması için başlatılan çalışmalarda sona geldiklerini duyuran Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“TÜRASAŞ Sakarya Fabrikamızdaki GES Projemizi tamamladığımızda toplam 2 bin 310 kilovat elektrik güç elde edeceğiz vetren üretiminde kullanılan elektriğin en az yüzde 90’ını yenilenebilir enerjiden karşılayacağız. Bu sayede üretim girdileri içerisinde önemli bir paya sahip olan enerji maliyetlerini düşürerek rekabet gücünün artırılması ve enerji arz güvenliğinin sağlanması en büyük kazanımımız olacak.”

Türkiye’nin enerji hamlesi! Yerli trenlerde güneş enerjisi dönemi başlıyor

EKONOMİYE 500 MİLYON LİRA KATKI

Projenin hayata geçirilmesiyle yılda yaklaşık 3 milyon 350 bin kilovat saat elektrik enerjisi üreterek güncel elektrik maliyetleri ile ekonomiye yıllık ortalama 14 milyon, 10 yıllık süreçte ise yaklaşık 500 milyon lira katkı sağlayacaklarını ifade eden Uraloğlu, yaklaşık 670 hanenin yıllık elektrik ihtiyacına denk gelen proje ile bin 739 ton karbondioksit salınımının önüne geçileceğinin de altını çizdi.

Bakanlık olarak ulaşımın her modunda sürdürülebilir gelecek için çevreci yatırımları hayata geçirdiklerinin altını çizen Bakan Uraloğlu, “GES ile ürettiğimiz elektrik enerjisiyle TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğümüzde yer alan fabrikalarda elektrikli tren setlerinin, hızlı trenlerin, banliyö araçlarının imalatlarıyla raylı sistem araçlarının bakım ve onarımında güneş enerjisini kullanacağız.” dedi.

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