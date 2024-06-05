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Türkiye'nin 'en'leri açıklandı! Değerleri 14,7 milyar doları aştı: TOGG'un yükselişi gözlerden kaçmadı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: Anadolu Ajansı
05 Haziran 2024 13:46 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 13:56
Türkiye&#039;nin &#039;en&#039;leri açıklandı! Değerleri 14,7 milyar doları aştı: TOGG&#039;un yükselişi gözlerden kaçmadı

Türkiye'nin en değerli şirketleri açıklandı. Listede ilk 20'ye giren markalar oldukça dikkat çekti. Şirketlerin toplam değeri 14,7 milyar doları geçerken TOGG'un yükselişi gözlerden kaçmadı.

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, 2024 yılına ilişkin Türkiye'nin en değerli şirketleri açıklandı. "Türkiye'nin En Değerli Markaları-Türkiye 125" çalışmasını tamamlayan Brand Finance, markalardaki artış sonrası listeyi 100'den 125'e çıkardı.

TOGG LİSTEYE 20'İNCİ SIRADAN GİRDİ

Brand Finance, listeye bu yıl 25 markayı daha dahil etti. Türkiye'nin ilk elektrikli otomobil markası TOGG'un kısa sürede yükselişi ve değerinin 182 milyon doları bulması dikkatlerden kaçmadı. TOGG listeye 20'inci sıradan giriş yaptı.

Türkiye'nin 'en'leri açıklandı! Değerleri 14,7 milyar doları aştı: TOGG'un yükselişi gözlerden kaçmadı - 1. Resim

THY YİNE ZİRVEDE

Türk Hava Yolları (THY), 1 milyar 985 milyon dolarlık değeriyle geçmiş 5 yılda olduğu gibi bu yıl da "Türkiye'nin en değerli markaları" listesinde zirvede yer aldı.

Türkiye'nin 'en'leri açıklandı! Değerleri 14,7 milyar doları aştı: TOGG'un yükselişi gözlerden kaçmadı - 2. Resim

TOPLAM DEĞER 17,7 MİLYAR DOLAR...

En değerli 125 markanın toplam değerinin 14,7 milyar dolar olduğunu belirten Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, bunun bir önceki 100 marka değerinin altında olduğunu söyledi.

Türk lirasının yeniden değer kazanmasıyla söz konusu seviyelerin özlenen bir seyre kavuşmasını beklediklerini belirten İlgüner, markaların kendilerinin değer kazancının da bu seyre katkı sunacağını belirtti.

İŞTE TÜRKİYE'NİN EN DEĞERLİ MARKALARI

Brand Finance'ın yayınladığı listeye göre; Türkiye'nin en değerli ilk 20 markası ve 2024 yılı marka değerleri (milyon dolar) şöyle:

  • Kuveyt Türk
  • Sunexpress

Türkiye'nin 'en'leri açıklandı! Değerleri 14,7 milyar doları aştı: TOGG'un yükselişi gözlerden kaçmadı - 3. Resim

  • Koroplast
  • Dagi
  • Papara
  • Setur
  • Kale Seramik

Türkiye'nin 'en'leri açıklandı! Değerleri 14,7 milyar doları aştı: TOGG'un yükselişi gözlerden kaçmadı - 4. Resim

  • Yeni Rakı
  • Acıbadem Sağlık
  • Söke Un
  • Dardanel
  • Nef
  • Anel Elektrik
  • File
  • Marshall Boya 

Türkiye'nin 'en'leri açıklandı! Değerleri 14,7 milyar doları aştı: TOGG'un yükselişi gözlerden kaçmadı - 5. Resim

  • Ray Sigorta
  • Reysaş
  • Alarko Carrier
  • Derimod
  • Adel
  • Penguen Gıda

Türkiye'nin 'en'leri açıklandı! Değerleri 14,7 milyar doları aştı: TOGG'un yükselişi gözlerden kaçmadı - 6. Resim

  • Çelebi Hava
  • Betek Boya
  • Silverline

Kaynak: Anadolu Ajansı
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