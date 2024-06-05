Türkiye'nin 'en'leri açıklandı! Değerleri 14,7 milyar doları aştı: TOGG'un yükselişi gözlerden kaçmadı

05 Haziran 2024 13:46 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 13:56

Türk Hava Yolları, hem gökyüzünde hem Türkiye'nin en değerli markaları listesinde zirvede!

Türk Hava Yolları, hem gökyüzünde hem Türkiye'nin en değerli markaları listesinde zirvede!

Togg T10X rakip tanımıyor! Mayıs ayında en çok satan elektrikli otomobiller belirlendi

Togg T10X rakip tanımıyor! Mayıs ayında en çok satan elektrikli otomobiller belirlendi

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, 2024 yılına ilişkin Türkiye'nin en değerli şirketleri açıklandı. "Türkiye'nin En Değerli Markaları-Türkiye 125" çalışmasını tamamlayan Brand Finance, markalardaki artış sonrası listeyi 100'den 125'e çıkardı.

TOGG LİSTEYE 20'İNCİ SIRADAN GİRDİ

Brand Finance, listeye bu yıl 25 markayı daha dahil etti. Türkiye'nin ilk elektrikli otomobil markası TOGG'un kısa sürede yükselişi ve değerinin 182 milyon doları bulması dikkatlerden kaçmadı. TOGG listeye 20'inci sıradan giriş yaptı.

THY YİNE ZİRVEDE

Türk Hava Yolları (THY), 1 milyar 985 milyon dolarlık değeriyle geçmiş 5 yılda olduğu gibi bu yıl da "Türkiye'nin en değerli markaları" listesinde zirvede yer aldı.

TOPLAM DEĞER 17,7 MİLYAR DOLAR...

En değerli 125 markanın toplam değerinin 14,7 milyar dolar olduğunu belirten Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, bunun bir önceki 100 marka değerinin altında olduğunu söyledi.

Türk lirasının yeniden değer kazanmasıyla söz konusu seviyelerin özlenen bir seyre kavuşmasını beklediklerini belirten İlgüner, markaların kendilerinin değer kazancının da bu seyre katkı sunacağını belirtti.

İŞTE TÜRKİYE'NİN EN DEĞERLİ MARKALARI

Brand Finance'ın yayınladığı listeye göre; Türkiye'nin en değerli ilk 20 markası ve 2024 yılı marka değerleri (milyon dolar) şöyle:

Kuveyt Türk

Sunexpress

Koroplast

Dagi

Papara

Setur

Kale Seramik

Yeni Rakı

Acıbadem Sağlık

Söke Un

Dardanel

Nef

Anel Elektrik

File

Marshall Boya

Ray Sigorta

Reysaş

Alarko Carrier

Derimod

Adel

Penguen Gıda