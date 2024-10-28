Türkiye’nin fintek ekosistemi şahlanıyor! Hedef 1 milyar dolar

28 Ekim 2024 10:54 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 11:17

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB), ödeme ve elektronik para sektörünün güncel durumunu ve geleceğe yönelik öngörülerini içeren 2022-2023 Dönemi Sektör Raporu’nu yayınladı. TÖDEB’in hazırladığı rapor, fintek sektörünün küresel ve yerel gelişmeleri doğrultusunda kapsamlı bir analizini içeriyor. Rapor, aynı zamanda yeni iş modelleri ve yatırımlarla birlikte Türkiye fintek ekosisteminin hedefini de sundu. Türkiye’nin fintek ekosistemi 1 milyar dolar hedefine ilerliyor.

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TÖDEB’in hazırladığı rapor, Türkiye’nin fintek ekosistemindeki gelişmeleri sayısal verilerle ortaya koyarak sektörün büyüme potansiyelini ve geleceğe dair yol haritasını açıkladı. 2022-2023 Dönemi Sektör Raporu’nda Türkiye’nin fintek ekosistemi 1 milyar dolar olarak gösterildi.

EKONOMİYE BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK

Türkiye’nin fintek ekosisteminde hedef 1 milyar dolar. TÖDEB pandemi sonrası toparlanma ile ödeme hizmetleri ve elektronik para kullanımında yaşanan artışları detaylı olarak ele aldı.

Rapor, aynı zamanda yeni iş modelleri ve yatırımlarla birlikte Türkiye fintek ekosisteminin küresel rekabet gücünü artırdığını vurguluyor.

Ayrıca, 5 sektör oyuncusuyla yapılan derinlemesine görüşme ve 50 sektör oyuncusu ile yapılan kantitatif görüşme sonucu elde edilen değerlendirmeler de raporda yer aldı.

Rapora göre ödeme ve elektronik para sektörü, müşterilere hızlı ve esnek çözümler sunuyor. Yoğun rekabet, geleneksel bankacılığın yaygınlığı ve nitelikli insan gücü ihtiyacı sektörün zayıf yönleri olarak gösterildi.

KÜRESEL FİNTEK YATIRIMLARI 722 MİLYON DOLAR OLDU

Raporda, 2023 yılında küresel fintek yatırımlarının gerileme kaydettiği, ancak Türkiye’de fintek sektörüne yapılan toplam yatırımın 722 milyon dolara ulaştığı ifade edildi.

2023 yılı itibarıyla Türkiye'de yaklaşık 700 fintek kuruluşu faaliyet gösterirken, ödemeler dikeyi 250’den fazla kuruluşla ekosistemin en büyük segmentini oluşturuyor.

2023 yıl sonunda bu segmentte yer alan ödeme ve elektronik para kuruluşu sayısı 79’a yükselirken, büyüme ivmesi istihdamda da kendisini gösteriyor. Sektördeki istihdam %34 artarak 5.953 kişiye ulaşırken, kadın çalışan oranı %41’e ulaşmış durumda.

Ödeme ve elektronik para sektörünün özkaynakları 2022 yıl sonuna göre 2023 yıl sonunda %157, dönem net karı ise %66 oranında artış gösteriyor. 31.12.2023 tarihi itibariyle ödeme fonları müşteri sayısı 12,8 milyona, elektronik para kullanıcı sayısı ise 15,8 milyona yükselirken, 2023 yılında 593,3 milyar TL tutarında elektronik para kullanımı gerçekleştirildi.

SİSTEM 3 KAT HIZLI BÜYÜYOR

Dünyadaki fintek gelirlerinin de önümüzdeki yıllarda geleneksel bankacılığa kıyasla üç kat hızlı büyüyeceği öngörüldü.

Rapordaki geleceğe yönelik öngörüler arasında Türkiye’de fintek sektörünün dijitalleşme sürecinin hızla devam edeceğini ve açık bankacılık ile dijital cüzdan çözümlerinin yaygınlaşacağı aktarıldı.

Ayrıca B2B fintek çözümlerinin önemi giderek artarken, ödeme sistemleri ve elektronik para çözümlerinde hızlı, güvenli ve düşük maliyetli hizmetlerin daha da öne çıkması bekleniyor.

SINIR ÖTESİ ÖDEMELERDE DE YAYGINLAŞACAK

Sınır ötesi ödemelerde ve dijital finansal entegrasyonda önemli ilerlemelerin yaşanacağına da vurgu yapılıyor. Bu doğrultuda sektör oyuncuları ilerleyen dönemde işlem hacimleri ile birlikte yatırımların ve istihdamın da artacağını öngörüyorlar.

TÖDEB Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bilgetekin, raporla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Sektörümüzün gelişimini verilerle ortaya koymanın, sektör oyuncularının pazarda kendini doğru konumlandırabilmesi, sektörün bilinirliğinin artırılması ve yeni yatırımcıların sektöre çekilmesi açısından çok değerli olduğunu düşünüyorum. Bu noktada TÖDEB olarak sektörün gelişimine destek olmak adına sektör raporunu kamuoyu ile paylaşıyoruz. Raporda sektörün gelişmesinde en etkili temel oyuncular sıralamasında regülatörlerden sonra TÖDEB’in yer alması da sağlıklı ve sürdürülebilir bir sektörel büyüme için üstlendiğimiz misyonun önemine işaret ediyor.

Raporda hem sektörümüzün büyüme ivmesinin artarak devam ettiğini hem de ilerleyen dönemlerde de bu gelişim hızlanacağının beklendiğini görebiliyoruz. Türkiye fintek sektörü, gerek iç pazardaki büyüme gerekse uluslararası arenadaki etkisiyle önümüzdeki dönemde de güçlü bir konumda olacak. Kamusal düzenlemeler ve sektördeki inovasyonlarla birlikte fintek ekosistemimiz dönüşmeye devam edecek. Sınır ötesi ödeme çözümlerinin artması ve dijital finansal çözümlerin yaygınlaşmasıyla, Türkiye sadece kendi pazarında değil, küresel ölçekte de daha fazla söz sahibi olacak."