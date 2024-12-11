"Türkiye’nin geleceğinin inşası için çalışmaya devam edeceğiz"

11 Aralık 2024 09:23 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 09:24

2024 yılında, hükümetin sosyal konut projeleri ve kentsel dönüşüme yönelik teşviklerinin sektöre olumlu yansıyacağı ön görülmüştü.

Ancak, ekonomik belirsizlikler ve maliyet artışları gibi faktörler, sektörün büyüme potansiyelini azaltabilecek etmenler olarak realitesini sürdürdü. Tüm bunlara rağmen hükümetimizin sürdürdüğü ekonomi politikası karşısında gün geçtikçe enflasyonist etkiler azalmaya başladı. Uygulanan ekonomi politikasının olumlu etkilerini göz önüne alarak, özellikle yurt dışı yatırımlarımızı arttırdık; yurt içindeki mevcut projelerimize ise hız kesmeden devam ettik. Risk yönetimi ve maliyet optimizasyonu ise her zamanki gibi önemini korudu. Tüm bu uygulamaların getirisi ve bütün paydaşların çabalarıyla ülkemizin sadece ekonomide değil bütün parametrelerde ilerleyip büyüyeceğine inancımız tamdır.



Sonuç olarak, 2024 yılı Türkiye gayrimenkul ve inşaat sektörü için hem fırsatlar hem de zorluklarla dolu bir yıl oldu. Yenilikçi çözümler ve sürdürülebilir projelerle büyüme potansiyeli sürüyor. 2025 yılında ise sektörün geleceği, hem iç pazardaki talep dinamiklerine hem de küresel ekonomik koşullara bağlı olarak şekillenecek. Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi listesinde geçen sene 121. olan sıramızı bu yıl 115.’liğe yükselttik. Dünyada süre gelen olumsuzluklara rağmen büyüyerek ülkemizin ekonomisine kattığımız gücü 2025 yılında arttırmaya devam edeceğiz.

İnşaat ve Gayrimenkul ile birlikte faaliyetlerimizi geri dönüşüm, turizm, sağlık ve tekstil sektörlerini de kapsayacak şekilde genişlettik. Bugün, yatırımcı, geliştirici, işletmeci ve yüklenici olarak beş ana sektörde gururla yer alıyoruz. 3 kıtada, 6 ülkede 15.000 çalışanımız ile Özbekistan, Cezayir, İran, Karadağ ve Kuveyt’te projelerimize devam etmekteyiz.

Özellikle su arıtma ve altyapı projelerine önem veriyor, uluslararası ihalelere katılarak global arenadaki yerimizi sağlamlaştırıyoruz. Türkiye’de ise İstanbul Avrupa Yakasında 2003 yılından beri yürüttüğümüz arıtma tesisi işletmelerine ve mevcut arıtma tesislerindeki kapasite artırım inşaatlarına devam ediyoruz. Bursa’da yürüttüğümüz atık su ve içme suyu tesisi inşaatlarımız ve işletmelerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Deprem bölgesinde Hatay, Adıyaman ve Malatya’da yer alan Türkiye’nin aktif en büyük şantiyelerinde bölgemizin yeniden inşa sürecini tamamlama aşamasındayız. Sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek insanların güvenli ve modern konutlara erişimini mümkün kılmayı hedefliyoruz.

Kentsel dönüşüm projelerimizde İstanbul’da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yürüttüğü Yeni Fikirtepe Projesi’nde üç parselin inşaatının bitişine yaklaşmış durumdayız. İstanbul Fetihtepe’deki kentsel dönüşüm projesi ise tüm hızıyla devam ediyor. Arnavutköy Dursunköy’de üstlendiğimiz konut projesi ile de İstanbul’un konut ihtiyacını karşılamak için çalışmaya devam ediyoruz. 2025’te de yaklaşık 2 bin konutun inşasına başlamayı hedefliyoruz.

JW Marriott Hotel İstanbul Marmara Sea’yi portföyünde bulunduran Kuzu Grup GYO ile elde edilen geliri, 2025’te planlanan yeni yatırımlarımız için kullanacağız. Yine 2025 yılında turizm yatırımlarımızı Bodrum’a taşıyoruz. Türkiye’nin en gözde tatil destinasyonlarından biri olan Bodrum’da yeni otel projemizi hayata geçireceğiz.

Tüm bu çalışmalarımız kapsamındaki yatırım​ ve istihdam politikalarımız büyüme odaklı olarak şekillenecek ve Türkiye’nin geleceğinin inşası için çalışmaya devam edeceğiz.