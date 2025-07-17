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Türkiye’nin ilk 2. El Oto Zirvesi’nin Bölge Çalıştay’larının ikincisi Ankara’da gerçekleştirildi

Türkiye’nin ilk ve tek 2. el otomobil zirvesi olan Quick 2. El Oto Zirvesi’nin Orta Anadolu bölge çalıştayı 18 Haziran günü Quick Finans ev sahipliğinde Ankara’da düzenlendi.

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Türkiye’nin ilk 2. El Oto Zirvesi’nin Bölge Çalıştay’larının ikincisi Ankara’da gerçekleştirildi
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
17.07.2025
saat ikonu 14:21
|
GÜNCELLEME:
17.07.2025
saat ikonu 14:21

Otomotiv Pazarını 2. El Belirler!” mottosuyla yola çıkan organizasyon, sektörün önde gelen paydaş ve temsilcilerini bu kez de Ankara’da bir araya getirdi. Divan Ankara’da gerçekleşen Çalıştay’a; Neziroğlu Motorlu Araçlar, SCB Motorlu Araçlar / Cem Automotive, Atasoy Grup, Sungurlu Motorlu Araçlar, Alsaç Turizm, Doğuş Otomotiv, NSN Motorlu Araçlar, Taştanlar Otomotiv, Troyka Otomotiv, UNS Motors ve Özen Oto gibi bölgenin güçlü 2. el oyuncularının yanı sıra; Otokoç, Borusan İhale, Çelik Motor/İkinciyeni.com, Otobid ve Arabam.com gibi Türkiye’nin önde gelen ihale platformları ile QCar yöneticileri katılım sağladı.

Sektöre Işık Tutan Açıklamalar

Quick Finans Genel Müdürü Nihat Karadağ, etkinlikte yaptığı konuşmada İzmir’de gerçekleştirilen ilk bölgesel çalıştaydan sonra Ankara’daki buluşmayı da sektörün sürdürülebilir ve şeffaf gelişimi adına düzenlediklerini belirtti. Karadağ konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
“Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri olan otomotivin, 2. el ekosistemi yeterince tanınmayan dev bir alan. Bu alanın büyüklüğü 100 milyar USD’nin üzerinde hesaplanıyor. Zirvemizin dikkat çeken mottosu, sektördeki tüm paydaşların yarattığı değerle otomotivin yönünü belirlediğini vurguluyor.”
Karadağ ayrıca, Smart IQ iş birliğiyle her ay yayınlanan 2. El Oto Raporu ile başlayan bilgi üretim yolculuğunun, düzenlenen bölgesel çalıştaylarla sahaya yayıldığını, bu toplantılarda elde edilen çıktılarla satış noktalarının gelişimi ve müşteri deneyiminin zenginleştirilmesinin hedeflendiğini aktardı.

Quick Finans’tan Pazara Yönelik Yeni Adımlar

Quick Finans Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Korkmaz, toplantıda kredi piyasalarına dair güncel trendleri paylaştı ve Quick Finansal Ekosistemi hakkında bilgilendirme yaptı.
Katılımcıların ortak görüşleri doğrultusunda; Quick Finans’ın sektöre yönelik sahiplenici yaklaşımı büyük takdir toplarken, benzer etkinliklerin Ankara’da daha sık düzenlenmesi yönünde beklentiler dile getirildi.
Öne çıkan çıktılardan biri olarak, gelen yoğun talepler üzerine Quick Finans, Temmuz ayına özel, Cumartesi günleri saat 16.00’ya kadar kredi değerlendirme ve rehin işlemleri yapılabileceğini duyurdu.

Hayat Sigortası Hediyeli Kredi Kampanyası Dikkat Çekti

Çalıştay’da, Quick Finans’ın Quick Hayat güvencesiyle sunduğu Hayat Sigortası Hediyeli Kredi kampanyasının da araç alımlarında bireysel müşterilerin karar süreçlerinde etkili olduğu belirtildi. Katılımcılar, bu kampanyanın sektöre canlılık kazandırdığını ifade etti.

Sektörel Gelişmeler ve Gelecek Beklentileri Masaya Yatırıldı

Çalıştay’da, 2. el oto pazarının 2025’in ilk yarısına dair değerlendirmeleri yapılırken, yılın ikinci yarısına ilişkin beklentiler de paylaşıldı. Katılımcılar; Quick Finans’ın sunduğu hızlı ve istikrarlı finansman desteğinin, sektördeki memnuniyeti artırdığını ve bu yaklaşımın sürdürülmesini beklediklerini belirtti.

ETİKETLER
#Otomobil
#türkiye
#ikinci el araç
#otomotiv sektörü
#Quick Finans
#Çalıştay
#Ekonomi
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