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 | İrem Çınar

Türkiye'nin kredi notu için kritik gün: Moody’s ve Fitch kredi notu ne zaman açıklanacak?

Yatırımcıların gözü kulağı bu akşamki açıklamalara çevrilmiş durumda. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Moody’s ve Fitch’in Türkiye değerlendirmeleri merakla bekleniyor. Ocak ayında yapılan son not güncellemelerinin ardından yeni kararlar piyasalar üzerinde belirleyici olacak.

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Türkiye'nin kredi notu için kritik gün: Moody’s ve Fitch kredi notu ne zaman açıklanacak?
KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
25.07.2025
saat ikonu 17:36
|
GÜNCELLEME:
25.07.2025
saat ikonu 17:36

Türkiye piyasalarına yönelik yabancı para girişlerini doğrudan etkileyen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının kararları, yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor. Bu akşam açıklanması beklenen yeni güncellemeleri öncesi gözler Moody’s ve ’in Türkiye’ye ilişkin değerlendirmelerine çevrildi.

KREDİ NOTU KARARLARINDA GERİ SAYIM BAŞLADI

Yılın başında ilk değerlendirmelerini paylaşan Moody's ve Fitch, 2025 yılına ait ikinci raporlarını 25 Temmuz Cuma gecesi açıklayacak. Açıklamaların Türkiye saatiyle gece yarısına doğru gelmesi bekleniyor.

Türkiye'nin kredi notu için kritik gün: Moody’s ve Fitch kredi notu ne zaman açıklanacak?

MOODY’S’TEN TEMMUZ 2024’TE NOT ARTIŞI GELMİŞTİ

Moody’s, geçen yıl Temmuz ayında Türkiye’nin kredi notunu B3’ten B1’e yükselterek görünümü de “Durağan”dan “Pozitif”e çevirmişti. Ocak 2025’te ise notu sabit tutarak mevcut görünümünü korumuştu. Bu akşamki kararın, not artışı ihtimaline yönelik sinyal verip vermeyeceği merak konusu.

Türkiye'nin kredi notu için kritik gün: Moody’s ve Fitch kredi notu ne zaman açıklanacak?

FİTCH NOTU "BB-" SEVİYESİNE ÇEKMİŞTİ

ise Şubat 2025’te yaptığı değerlendirmede Türkiye’nin kredi notunu B+’dan BB-’ye çıkararak not görünümünü de yukarı yönlü teyit etmişti. Şirketin bu akşamki açıklamasında, para politikası, enflasyonla mücadele ve dış finansman koşullarındaki gelişmelere odaklanması bekleniyor.

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ETİKETLER
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#fitch ratings
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#uluslararası kredi derecelendirme
#Dış Finansman
#Ekonomi
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