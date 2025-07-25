Türkiye'nin kredi notu için kritik gün: Moody’s ve Fitch kredi notu ne zaman açıklanacak?

Türkiye piyasalarına yönelik yabancı para girişlerini doğrudan etkileyen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının kararları, yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor. Bu akşam açıklanması beklenen yeni kredi notu güncellemeleri öncesi gözler Moody’s ve Fitch’in Türkiye’ye ilişkin değerlendirmelerine çevrildi.

KREDİ NOTU KARARLARINDA GERİ SAYIM BAŞLADI

Yılın başında ilk değerlendirmelerini paylaşan Moody's ve Fitch, 2025 yılına ait ikinci raporlarını 25 Temmuz Cuma gecesi açıklayacak. Açıklamaların Türkiye saatiyle gece yarısına doğru gelmesi bekleniyor.

MOODY’S’TEN TEMMUZ 2024’TE NOT ARTIŞI GELMİŞTİ

Moody’s, geçen yıl Temmuz ayında Türkiye’nin kredi notunu B3’ten B1’e yükselterek görünümü de “Durağan”dan “Pozitif”e çevirmişti. Ocak 2025’te ise notu sabit tutarak mevcut görünümünü korumuştu. Bu akşamki kararın, not artışı ihtimaline yönelik sinyal verip vermeyeceği merak konusu.

FİTCH NOTU "BB-" SEVİYESİNE ÇEKMİŞTİ

Fitch Ratings ise Şubat 2025’te yaptığı değerlendirmede Türkiye’nin kredi notunu B+’dan BB-’ye çıkararak not görünümünü de yukarı yönlü teyit etmişti. Şirketin bu akşamki açıklamasında, para politikası, enflasyonla mücadele ve dış finansman koşullarındaki gelişmelere odaklanması bekleniyor.