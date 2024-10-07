Türkiye'nin otomotiv ihracatı ilk 9 ayda tüm zamanların rekorunu kırdı! Otomotiv endüstrisi parladı

07 Ekim 2024 11:39 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 11:51

Türkiye ihracatı içerisinde otomotiv sanayii ihracatı yükseldi. Otomotiv ihracatında tüm zamanların Ocak-Eylül dönemi rekoru kırıldı. Aynı dönemde otomotiv endüstrisinin ihracatının toplam ihracattaki payı da yükseldi. İşte Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgiler.

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Türkiye​'nin otomotiv​ endüstrisi parlamaya devam ediyor. Ocak-Eylül 2024'te otomotiv ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 arttı. Sektörel bazda tüm zamanların Ocak-Eylül rekoruna imza atıldı.

OTOMOTİV İHRACATINDA REKOR KIRILDI

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Ocak-Eylül 2024'te otomotiv ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 artarak 26 milyar 933 milyon 806 bin dolar ihracat​ seviyesine ulaştı.

Eylül ayında da sektörün ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,9 yükselişle 3 milyar 406 milyon 665 bin dolar olarak gerçekleşti.

Otomotiv endüstrisinin ihracatının toplam ihracattaki payı da yüzde 16,2 oldu.

Türkiye'de özellikle Avrupa​ pazarına yakınlığı ve iş gücü potansiyeli sebepleriyle küresel otomotiv üreticilerinin ana güzargahı haline geldi. Eylülde toplam ihracattan yüzde 67,4 pay alan AB ülkelerine yapılan otomotiv ihracatı yüzde 19 artışla 2 milyar 281 milyon dolar oldu.