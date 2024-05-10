Türkiye'nin sanayi üretiminde sıçrama! Yıllık bazda yüzde 4,3 artış yaşandı

10 May 2024 10:17 - Güncelleme : 10 May 2024 10:18

Türkiye'de sanayi üretim endeksi martta aylık bazda yüzde 0,3 azaldı, yıllık bazda yüzde 4,3 artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 10 Mayıs'ta Mart ayına ilişkin işsizlik rakamlarından sonra sanayi üretim endeksi sonuçlarını da açıkladı.

TÜRKİYE'NİN SANAYİ ÜRETİMİNDE YILLIK BAZDA ARTIŞ YAŞANDI!

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, martta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,5 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 4,0 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5,1 arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Mart ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,3 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,5 azaldı.