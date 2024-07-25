Türkiye'nin ünlü hava yolu şirketi resmen iflas etti

25 Temmuz 2024 11:50 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 11:51

Türkiye'nin en büyüklerindendi! Pakpen iflas etti, 1800 kişi işsiz kaldı

Türkiye'nin en büyüklerindendi! Pakpen iflas etti, 1800 kişi işsiz kaldı

Türkiye'nin dev hava yolu şirketi iflas bayrağını çekti. Türkiye'nin köklü havayolu şirketlerinden Atlasglobal iflas kararı Yargıtay tarafından onaylandı.

ÜNLÜ HAVAYOLU ŞİRKETİ RESMEN İFLAS ETTİ

Pandemi süreci ile birlikte birçok şirket iflas bayrağını çekmeye devam ediyor.

Ekonomim’de yer alan habere göre, Yargıtay Atlasglobal'in Haziran 2021'deki iflas kararını onadı. Böylece Atlasglobal (eski adıyla Atlasjet Havacılık A.Ş.) iflası resmen kesinleşti.

2001 yılında kurulan Atlasglobal Haziran 2021'de iflasını ilan etmişti. Devam eden yargı sürecinde sona gelindi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından 22 Eylül 2022 tarihinde alınan iflasın kaldırılması kararı İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından tekrardan incelendi.

YARGITAY İFLASI ONADI

Yapılan inceleme sonrasında ise Bölge İdare Mahkemesi’nin eksik gördüğü dosyaların aslında dava belgeleri içerisinde olduğu anlaşıldı. Araştırılacak başka bir husus kalmadığına karar veren Mahkeme açık yargılamayı sonlandır.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi tarafından yapılan incelemeler sonrasında iflas kararının onanmasına oy birliği ile karar verildi.

Yargıtay'ın onama kararıyla birlikte Atlasglobal, resmen iflas etmiş oldu.