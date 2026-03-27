Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Bitkisel Ürün Denge Tabloları’nı açıkladı. Buna göre, tahıl ürünleri toplamı için 2024-2025 piyasa döneminde yurt içi üretimin yurt içi talebi karşılama derecesi (yeterlilik derecesi) yüzde 91,1 olarak gerçekleşti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Türkiye'nin üretim karnesi açıklandı: En çok bu meyvede bolluk yaşanıyor Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024-2025 piyasa dönemi için bitkisel ürün denge tablolarını ve yurt içi üretimin yurt içi talebi karşılama derecesini açıkladı. Toplam tahıl ürünlerinde yeterlilik derecesi yüzde 91,1 olarak gerçekleşti. Buğdayın yeterlilik derecesi yüzde 104,3 iken, mısırın yeterlilik derecesi yüzde 73,1, arpanın ise yüzde 84,6 olarak kaydedildi. Soya fasulyesinin yeterlilik derecesi yüzde 4,2 ile en düşük seviyede yer aldı. Meyveler ve içecek bitkilerinde en yüksek yeterlilik derecesi yüzde 594,9 ile kayısı ve zerdalide görüldü. Sebze ürünleri toplamında yeterlilik derecesi yüzde 108,8 oldu. Sebzelerde sakız kabak (yüzde 116,2), hıyar (yüzde 115,7) ve domates (yüzde 112,3) en yüksek yeterlilik derecelerine sahip ürünler oldu.

Toplam tahıl üretiminde en büyük paya sahip olan buğdayın yeterlilik derecesi yüzde 104,3 (durum buğdayında yüzde 202,0, diğer buğdayda yüzde 92,3); yem sanayinin en önemli girdilerini oluşturan arpanın yeterlilik derecesi yüzde 84,6, mısırın yeterlilik derecesi yüzde 73,1, soyanın yeterlilik derecesi ise yüzde 4,2 olarak gerçekleşti.

Ürün Yeterlilik Derecesi (%) Buğday (Genel) 104,3 Durum Buğdayı 202,0 Diğer Buğday 92,3 Arpa 84,6 Mısır 73,1 Soya 4,2

Meyveler ve içecek bitkilerinde 2024-2025 piyasa döneminde en yüksek yeterlilik derecesi yüzde 594,9 ile kayısı ve zerdalide gerçekleşti. Turunçgiller grubunda yer alan meyvelerin tamamında üretimin kendine yeterli olduğu görüldü. Yeterlilik derecesi çayda yüzde 96,1, muzda yüzde 80,7, cevizde yüzde 82,8 oldu.

Sebze ürünleri toplamı için 2024-2025 piyasa döneminde yurt içi üretimin, yurt içi talebi karşılama derecesi yüzde 108,8 oldu. Sebzelerde en yüksek yeterlilik dereceleri sakız kabakta yüzde 116,2, hıyarda yüzde 115,7, domateste ise yüzde 112,3 olarak gerçekleşti.

Ürün Grubu Ürün Yeterlilik Derecesi (%) Piyasa Dönemi Meyveler ve İçecek Bitkileri Kayısı ve Zerdali 594,9 2024-2025 Meyveler ve İçecek Bitkileri Turunçgiller Üretim Kendine Yeterli 2024-2025 Meyveler ve İçecek Bitkileri Çay 96,1 2024-2025 Meyveler ve İçecek Bitkileri Muz 80,7 2024-2025 Meyveler ve İçecek Bitkileri Ceviz 82,8 2024-2025 Sebze Ürünleri Toplam 108,8 2024-2025 Sebze Ürünleri Sakız Kabak 116,2 2024-2025 Sebze Ürünleri Hıyar 115,7 2024-2025 Sebze Ürünleri Domates 112,3 2024-2025