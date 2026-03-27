 | Bengü Sarıkuş

Türkiye'nin üretim karnesi açıklandı: En çok bu meyvede bolluk yaşanıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Bitkisel Ürün Denge Tabloları’na göre meyveler ve içecek bitkilerinde 2024-2025 piyasa döneminde en yüksek yeterlilik derecesi yüzde 594,9 ile kayısı ve zerdalide gerçekleşti.

27.03.2026
27.03.2026
Türkiye İstatistik Kurumu (), 2025 yılı Bitkisel Ürün Denge Tabloları’nı açıkladı. Buna göre, tahıl ürünleri toplamı için 2024-2025 piyasa döneminde yurt içi üretimin yurt içi talebi karşılama derecesi (yeterlilik derecesi) yüzde 91,1 olarak gerçekleşti.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024-2025 piyasa dönemi için bitkisel ürün denge tablolarını ve yurt içi üretimin yurt içi talebi karşılama derecesini açıkladı.
Toplam tahıl ürünlerinde yeterlilik derecesi yüzde 91,1 olarak gerçekleşti.
Buğdayın yeterlilik derecesi yüzde 104,3 iken, mısırın yeterlilik derecesi yüzde 73,1, arpanın ise yüzde 84,6 olarak kaydedildi.
Soya fasulyesinin yeterlilik derecesi yüzde 4,2 ile en düşük seviyede yer aldı.
Meyveler ve içecek bitkilerinde en yüksek yeterlilik derecesi yüzde 594,9 ile kayısı ve zerdalide görüldü.
Sebze ürünleri toplamında yeterlilik derecesi yüzde 108,8 oldu.
Sebzelerde sakız kabak (yüzde 116,2), hıyar (yüzde 115,7) ve domates (yüzde 112,3) en yüksek yeterlilik derecelerine sahip ürünler oldu.
Toplam tahıl üretiminde en büyük paya sahip olan buğdayın yeterlilik derecesi yüzde 104,3 (durum buğdayında yüzde 202,0, diğer buğdayda yüzde 92,3); yem sanayinin en önemli girdilerini oluşturan arpanın yeterlilik derecesi yüzde 84,6, mısırın yeterlilik derecesi yüzde 73,1, soyanın yeterlilik derecesi ise yüzde 4,2 olarak gerçekleşti.

ÜrünYeterlilik Derecesi (%)
Buğday (Genel)104,3
Durum Buğdayı202,0
Diğer Buğday92,3
Arpa84,6
Mısır73,1
Soya4,2

Meyveler ve içecek bitkilerinde 2024-2025 piyasa döneminde en yüksek yeterlilik derecesi yüzde 594,9 ile kayısı ve zerdalide gerçekleşti. Turunçgiller grubunda yer alan meyvelerin tamamında üretimin kendine yeterli olduğu görüldü. Yeterlilik derecesi çayda yüzde 96,1, muzda yüzde 80,7, cevizde yüzde 82,8 oldu.
Sebze ürünleri toplamı için 2024-2025 piyasa döneminde yurt içi üretimin, yurt içi talebi karşılama derecesi yüzde 108,8 oldu. Sebzelerde en yüksek yeterlilik dereceleri sakız kabakta yüzde 116,2, hıyarda yüzde 115,7, domateste ise yüzde 112,3 olarak gerçekleşti.

Ürün GrubuÜrünYeterlilik Derecesi (%)Piyasa Dönemi
Meyveler ve İçecek BitkileriKayısı ve Zerdali594,92024-2025
Meyveler ve İçecek BitkileriTurunçgillerÜretim Kendine Yeterli2024-2025
Meyveler ve İçecek BitkileriÇay96,12024-2025
Meyveler ve İçecek BitkileriMuz80,72024-2025
Meyveler ve İçecek BitkileriCeviz82,82024-2025
Sebze ÜrünleriToplam108,82024-2025
Sebze ÜrünleriSakız Kabak116,22024-2025
Sebze ÜrünleriHıyar115,72024-2025
Sebze ÜrünleriDomates112,32024-2025
BilgiAçıklama
Bir ürünün yeterlilik derecesiO ülkede yapılan toplam üretimin, o ülkenin kendi ihtiyacını (tüketimini) ne kadar karşıladığını gösterir.
%100 iseÜlke tam olarak kendi ihtiyacı kadar üretiyor demektir.
%100'ün altındaysaÜretim yetmiyor, dışarıdan ithalat yapılması gerekiyor demektir.
%100'ün üstündeyseÜlke kendi ihtiyacından fazlasını üretiyor, yani artan ürünü ihraç edebilir demektir.
