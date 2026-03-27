Yılın ilk 2 ayında kurulan şirket sayısı yüzde 1,9 arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Şubat ayına ilişkin Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, 2026’nın ilk 2 ayında, 2025’in ilk 2 ayına göre; kurulan şirket sayısı yüzde 1,9 arttı, kurulan kooperatif sayısı yüzde 24,2 azaldı, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında önemli bir değişiklik olmadı. 2026’nın ilk 2 ayında, 2025’in ilk 2 ayına göre; kapanan şirket sayısı yüzde 12,2 azaldı, kapanan kooperatif sayısı yüzde 17,8 azaldı, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 2,8 arttı.
Şubat 2026’da, Şubat 2025’e göre; kurulan şirket sayısı yüzde 3,3 arttı, kurulan kooperatif sayısı yüzde 19 azaldı, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 1,6 azaldı. Şubat 2026’da, Şubat 2025’e göre; kapanan şirket sayısı yüzde 5,8 azaldı, kapanan kooperatif sayısı yüzde 2,1 azaldı, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 24,8 arttı.
|Durum
|Kategori
|Şubat 2026 (Şubat 2025'e Göre Değişim)
|Kurulan
|Şirket Sayısı
|% 3,3 arttı
|Kooperatif Sayısı
|% 19 azaldı
|Gerçek Kişi Ticari İşletme Sayısı
|% 1,6 azaldı
|Kapanan
|Şirket Sayısı
|% 5,8 azaldı
|Kooperatif Sayısı
|% 2,1 azaldı
|Gerçek Kişi Ticari İşletme Sayısı
|% 24,8 arttı
Bir önceki aya göre; kurulan şirket sayısı yüzde 15,1 azaldı, kurulan kooperatif sayısı yüzde 27,4 arttı, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 16,6 azaldı.
Bir önceki aya göre; kapanan şirket sayısı yüzde 1,1 arttı, kapanan kooperatif sayısı yüzde 23,3 azaldı, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 13,3 azaldı.
|İşlem Türü
|Şirket Sayısı
|Kooperatif Sayısı
|Gerçek Kişi Ticari İşletme Sayısı
|Kurulan (Bir Önceki Aya Göre)
|% 15,1 azaldı
|% 27,4 arttı
|% 16,6 azaldı
|Kapanan (Bir Önceki Aya Göre)
|% 1,1 arttı
|% 23,3 azaldı
|% 13,3 azaldı
Şubat 2026’da kurulan toplam 9 bin 432 şirketin 913’ü anonim şirket, 8 bin 513’ü ise limited şirketti. Aynı ay içinde 149 kooperatif kurulmuştur. Şirketlerin yüzde 37,8’i İstanbul, yüzde 10,4’ü Ankara, yüzde 6,6’sı İzmir’de kuruldu.Bu ay Ardahan ve Bayburt illerde şirket kuruluşu gerçekleşmedi.
|Şirket Türü
|Sayı
|Toplam Kurulan Şirket (Şubat 2026)
|9.432
|Anonim Şirket
|913
|Limited Şirket
|8.513
|Kurulan Kooperatif (Aynı Ay)
|149
|Şehir
|Kurulan Şirket Yüzdesi
|İstanbul
|%37,8
|Ankara
|%10,4
|İzmir
|%6,6
|Şehir
|Durum
|Ardahan
|Şirket kuruluşu gerçekleşmedi
|Bayburt
|Şirket kuruluşu gerçekleşmedi
2026 yılında toplam 20 bin 813 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 18 bin 645 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 73,2’sini, bin 902 anonim şirket ise 26,8’ini oluşturdu. Şubat ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Ocak ayına göre yüzde 17,5 oranında arttı.
Şubat 2026’da şirket ve kooperatiflerin 3 bin 283’ü toptan ve perakende ticaret, bin 504’ü inşaat ve bin 163’ü imalat sektöründe kuruldu. Şubat 2026’da kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 699’u inşaat, 382’si toptan ve perakende, 109’u imalat faaliyetleri sektöründe.
Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 577’si toptan ve perakende ticaret, 222’si imalat, 135’i inşaat faaliyetler sektöründe.
Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 754’ü toptan ve perakende ticaret, 401’i inşaat, 159’u imalat faaliyetleri sektöründe.
|Kategori
|Değer
|Detay
|2026 Yılı Kurulan Toplam Şirket ve Kooperatif
|20.813
|Sermaye Dağılımı (2026)
|Yüzde 73,2
|18.645 Limited Şirket
|Yüzde 26,8
|1.902 Anonim Şirket
|Şubat 2026 Sermaye Artışı (Ocak Ayına Göre)
|Yüzde 17,5
|Şubat 2026 Kurulan Şirket ve Kooperatif Sektör Dağılımı
|3.283
|Toptan ve Perakende Ticaret
|1.504
|İnşaat
|1.163
|İmalat
|Şubat 2026 Kurulan Gerçek Kişi Ticari İşletmesi Sektör Dağılımı
|699
|İnşaat
|382
|Toptan ve Perakende Ticaret
|109
|İmalat
|Bu Ay Kapanan Şirket ve Kooperatif Sektör Dağılımı
|577
|Toptan ve Perakende Ticaret
|222
|İmalat
|135
|İnşaat
|Bu Ay Kapanan Gerçek Kişi Ticari İşletmesi Sektör Dağılımı
|754
|Toptan ve Perakende Ticaret
|401
|İnşaat
|159
|İmalat
Şubat 2026’da kurulan 149 Kooperatifin 103’ü Konut Yapı Kooperatifi, 26’sı İşletme Kooperatifi ve 5’er adet olmak üzere Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Üretim ve Pazarlama Kooperatifi olarak kuruldu.
|Kooperatif Türü
|Sayı
|Toplam Kurulan Kooperatif
|149
|Konut Yapı Kooperatifi
|103
|İşletme Kooperatifi
|26
|Tarımsal Kalkınma Kooperatifi
|5
|Üretim ve Pazarlama Kooperatifi
|5
Şubat 2026’da kurulan 804 yabancı ortak sermayeli şirketin 380’i Suriye, 123’ü Türkiye, 38’i İran ortaklı olarak kuruldu. Kurulan 804 yabancı ortak sermayeli şirketin 79’u anonim, 725’i limited şirket. 2026 yılında kurulan şirketlerin 266’sı uzmanlaşmamış toptan ticaret, 169’u ikamet amaçlı olan ve ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı faaliyetleri, 60’ı Uzmanlaşmamış perakende ticaret için aracılık hizmeti faaliyetleri sektöründe kuruldu. Şubat 2026’da kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerdeki yabancı sermaye payı yüzde 85,1 oldu.
|Kategori
|Değer
|Toplam Kurulan Yabancı Ortak Sermayeli Şirket Sayısı
|804
|Ortaklıklarına Göre (En Çoktan Aza)
|Şirket Türüne Göre
|Faaliyet Sektörüne Göre (En Çoktan Aza)
|Yabancı Sermaye Payı
|%85,1