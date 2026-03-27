Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Şubat ayına ilişkin Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, 2026’nın ilk 2 ayında, 2025’in ilk 2 ayına göre; kurulan şirket sayısı yüzde 1,9 arttı, kurulan kooperatif sayısı yüzde 24,2 azaldı, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında önemli bir değişiklik olmadı. 2026’nın ilk 2 ayında, 2025’in ilk 2 ayına göre; kapanan şirket sayısı yüzde 12,2 azaldı, kapanan kooperatif sayısı yüzde 17,8 azaldı, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 2,8 arttı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Yılın ilk 2 ayında kurulan şirket sayısı yüzde 1,9 arttı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Şubat 2026'ya ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Şubat 2026'da, geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı %3,3 artarken, kapanan şirket sayısı %5,8 azaldı. Aynı dönemde kurulan kooperatif sayısı %19 azalırken, kapanan kooperatif sayısı %2,1 azaldı. Şubat 2026'da kurulan şirketlerin %37,8'i İstanbul, %10,4'ü Ankara ve %6,6'sı İzmir'de kuruldu. Şubat 2026'da Ardahan ve Bayburt illerinde şirket kuruluşu gerçekleşmedi. Şubat 2026'da kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre %17,5 arttı. Şubat 2026'da kurulan 804 yabancı ortak sermayeli şirketin 380'i Suriye ortaklı olarak kuruldu.

KURULAN ŞİRKET SAYISINDA GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 3,3 ARTIŞ OLDU

Şubat 2026’da, Şubat 2025’e göre; kurulan şirket sayısı yüzde 3,3 arttı, kurulan kooperatif sayısı yüzde 19 azaldı, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 1,6 azaldı. Şubat 2026’da, Şubat 2025’e göre; kapanan şirket sayısı yüzde 5,8 azaldı, kapanan kooperatif sayısı yüzde 2,1 azaldı, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 24,8 arttı.

Durum Kategori Şubat 2026 (Şubat 2025'e Göre Değişim) Kurulan Şirket Sayısı % 3,3 arttı Kooperatif Sayısı % 19 azaldı Gerçek Kişi Ticari İşletme Sayısı % 1,6 azaldı Kapanan Şirket Sayısı % 5,8 azaldı Kooperatif Sayısı % 2,1 azaldı Gerçek Kişi Ticari İşletme Sayısı % 24,8 arttı

KURULAN KOOPERATİF SAYISINDA BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 27,4 ARTIŞ OLDU

Bir önceki aya göre; kurulan şirket sayısı yüzde 15,1 azaldı, kurulan kooperatif sayısı yüzde 27,4 arttı, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 16,6 azaldı.

Bir önceki aya göre; kapanan şirket sayısı yüzde 1,1 arttı, kapanan kooperatif sayısı yüzde 23,3 azaldı, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 13,3 azaldı.

İşlem Türü Şirket Sayısı Kooperatif Sayısı Gerçek Kişi Ticari İşletme Sayısı Kurulan (Bir Önceki Aya Göre) % 15,1 azaldı % 27,4 arttı % 16,6 azaldı Kapanan (Bir Önceki Aya Göre) % 1,1 arttı % 23,3 azaldı % 13,3 azaldı

ŞUBAT 2026’DA ARDAHAN VE BAYBURT İLLERDE ŞİRKET KURULUŞU GERÇEKLEŞMEDİ

Şubat 2026’da kurulan toplam 9 bin 432 şirketin 913’ü anonim şirket, 8 bin 513’ü ise limited şirketti. Aynı ay içinde 149 kooperatif kurulmuştur. Şirketlerin yüzde 37,8’i İstanbul, yüzde 10,4’ü Ankara, yüzde 6,6’sı İzmir’de kuruldu.Bu ay Ardahan ve Bayburt illerde şirket kuruluşu gerçekleşmedi.

Şirket Türü Sayı Toplam Kurulan Şirket (Şubat 2026) 9.432 Anonim Şirket 913 Limited Şirket 8.513 Kurulan Kooperatif (Aynı Ay) 149

Şehir Kurulan Şirket Yüzdesi İstanbul %37,8 Ankara %10,4 İzmir %6,6

Şehir Durum Ardahan Şirket kuruluşu gerçekleşmedi Bayburt Şirket kuruluşu gerçekleşmedi

ŞUBAT 2026’DA KURULAN ŞİRKETLERİN SERMAYELERİNİN TOPLAMI, BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 14,9 ORANINDA ARTTI

2026 yılında toplam 20 bin 813 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 18 bin 645 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 73,2’sini, bin 902 anonim şirket ise 26,8’ini oluşturdu. Şubat ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Ocak ayına göre yüzde 17,5 oranında arttı.

Şubat 2026’da şirket ve kooperatiflerin 3 bin 283’ü toptan ve perakende ticaret, bin 504’ü inşaat ve bin 163’ü imalat sektöründe kuruldu. Şubat 2026’da kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 699’u inşaat, 382’si toptan ve perakende, 109’u imalat faaliyetleri sektöründe.

Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 577’si toptan ve perakende ticaret, 222’si imalat, 135’i inşaat faaliyetler sektöründe.

Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 754’ü toptan ve perakende ticaret, 401’i inşaat, 159’u imalat faaliyetleri sektöründe.

Kategori Değer Detay 2026 Yılı Kurulan Toplam Şirket ve Kooperatif 20.813 Sermaye Dağılımı (2026) Yüzde 73,2 18.645 Limited Şirket Yüzde 26,8 1.902 Anonim Şirket Şubat 2026 Sermaye Artışı (Ocak Ayına Göre) Yüzde 17,5 Şubat 2026 Kurulan Şirket ve Kooperatif Sektör Dağılımı 3.283 Toptan ve Perakende Ticaret 1.504 İnşaat 1.163 İmalat Şubat 2026 Kurulan Gerçek Kişi Ticari İşletmesi Sektör Dağılımı 699 İnşaat 382 Toptan ve Perakende Ticaret 109 İmalat Bu Ay Kapanan Şirket ve Kooperatif Sektör Dağılımı 577 Toptan ve Perakende Ticaret 222 İmalat 135 İnşaat Bu Ay Kapanan Gerçek Kişi Ticari İşletmesi Sektör Dağılımı 754 Toptan ve Perakende Ticaret 401 İnşaat 159 İmalat

ŞUBAT 2026’DA KURULAN 149 KOOPERATİFİN 103’Ü KONUT YAPI KOOPERATİFİ

Şubat 2026’da kurulan 149 Kooperatifin 103’ü Konut Yapı Kooperatifi, 26’sı İşletme Kooperatifi ve 5’er adet olmak üzere Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Üretim ve Pazarlama Kooperatifi olarak kuruldu.

Kooperatif Türü Sayı Toplam Kurulan Kooperatif 149 Konut Yapı Kooperatifi 103 İşletme Kooperatifi 26 Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 5 Üretim ve Pazarlama Kooperatifi 5

ŞUBAT 2026’DA 804 ADET YABANCI ORTAK SERMAYELİ ŞİRKET KURULDU

Şubat 2026’da kurulan 804 yabancı ortak sermayeli şirketin 380’i Suriye, 123’ü Türkiye, 38’i İran ortaklı olarak kuruldu. Kurulan 804 yabancı ortak sermayeli şirketin 79’u anonim, 725’i limited şirket. 2026 yılında kurulan şirketlerin 266’sı uzmanlaşmamış toptan ticaret, 169’u ikamet amaçlı olan ve ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı faaliyetleri, 60’ı Uzmanlaşmamış perakende ticaret için aracılık hizmeti faaliyetleri sektöründe kuruldu. Şubat 2026’da kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerdeki yabancı sermaye payı yüzde 85,1 oldu.