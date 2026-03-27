Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Yılın ilk 2 ayında kurulan şirket sayısı yüzde 1,9 arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Şubat ayına ilişkin Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri raporuna göre yılın ilk 2 ayında kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 arttı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.03.2026
saat ikonu 11:54
|
GÜNCELLEME:
27.03.2026
saat ikonu 11:54

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (), Şubat ayına ilişkin Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, 2026’nın ilk 2 ayında, 2025’in ilk 2 ayına göre; kurulan şirket sayısı yüzde 1,9 arttı, kurulan kooperatif sayısı yüzde 24,2 azaldı, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında önemli bir değişiklik olmadı. 2026’nın ilk 2 ayında, 2025’in ilk 2 ayına göre; kapanan şirket sayısı yüzde 12,2 azaldı, kapanan kooperatif sayısı yüzde 17,8 azaldı, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 2,8 arttı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Şubat 2026'ya ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.
Şubat 2026'da, geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı %3,3 artarken, kapanan şirket sayısı %5,8 azaldı.
Aynı dönemde kurulan kooperatif sayısı %19 azalırken, kapanan kooperatif sayısı %2,1 azaldı.
Şubat 2026'da kurulan şirketlerin %37,8'i İstanbul, %10,4'ü Ankara ve %6,6'sı İzmir'de kuruldu.
Şubat 2026'da Ardahan ve Bayburt illerinde şirket kuruluşu gerçekleşmedi.
Şubat 2026'da kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre %17,5 arttı.
Şubat 2026'da kurulan 804 yabancı ortak sermayeli şirketin 380'i Suriye ortaklı olarak kuruldu.
KURULAN ŞİRKET SAYISINDA GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 3,3 ARTIŞ OLDU

Şubat 2026’da, Şubat 2025’e göre; kurulan şirket sayısı yüzde 3,3 arttı, kurulan kooperatif sayısı yüzde 19 azaldı, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 1,6 azaldı. Şubat 2026’da, Şubat 2025’e göre; kapanan şirket sayısı yüzde 5,8 azaldı, kapanan kooperatif sayısı yüzde 2,1 azaldı, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 24,8 arttı.

DurumKategoriŞubat 2026 (Şubat 2025'e Göre Değişim)
KurulanŞirket Sayısı% 3,3 arttı
Kooperatif Sayısı% 19 azaldı
Gerçek Kişi Ticari İşletme Sayısı% 1,6 azaldı
KapananŞirket Sayısı% 5,8 azaldı
Kooperatif Sayısı% 2,1 azaldı
Gerçek Kişi Ticari İşletme Sayısı% 24,8 arttı

KURULAN KOOPERATİF SAYISINDA BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 27,4 ARTIŞ OLDU

Bir önceki aya göre; kurulan şirket sayısı yüzde 15,1 azaldı, kurulan kooperatif sayısı yüzde 27,4 arttı, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 16,6 azaldı.
Bir önceki aya göre; kapanan şirket sayısı yüzde 1,1 arttı, kapanan kooperatif sayısı yüzde 23,3 azaldı, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 13,3 azaldı.

İşlem TürüŞirket SayısıKooperatif SayısıGerçek Kişi Ticari İşletme Sayısı
Kurulan (Bir Önceki Aya Göre)% 15,1 azaldı% 27,4 arttı% 16,6 azaldı
Kapanan (Bir Önceki Aya Göre)% 1,1 arttı% 23,3 azaldı% 13,3 azaldı

ŞUBAT 2026’DA ARDAHAN VE BAYBURT İLLERDE ŞİRKET KURULUŞU GERÇEKLEŞMEDİ

Şubat 2026’da kurulan toplam 9 bin 432 şirketin 913’ü anonim şirket, 8 bin 513’ü ise limited şirketti. Aynı ay içinde 149 kooperatif kurulmuştur. Şirketlerin yüzde 37,8’i İstanbul, yüzde 10,4’ü Ankara, yüzde 6,6’sı İzmir’de kuruldu.Bu ay Ardahan ve Bayburt illerde şirket kuruluşu gerçekleşmedi.

Şirket TürüSayı
Toplam Kurulan Şirket (Şubat 2026)9.432
Anonim Şirket913
Limited Şirket8.513
Kurulan Kooperatif (Aynı Ay)149
ŞehirKurulan Şirket Yüzdesi
İstanbul%37,8
Ankara%10,4
İzmir%6,6
ŞehirDurum
ArdahanŞirket kuruluşu gerçekleşmedi
BayburtŞirket kuruluşu gerçekleşmedi

ŞUBAT 2026’DA KURULAN ŞİRKETLERİN SERMAYELERİNİN TOPLAMI, BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 14,9 ORANINDA ARTTI

2026 yılında toplam 20 bin 813 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 18 bin 645 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 73,2’sini, bin 902 anonim şirket ise 26,8’ini oluşturdu. Şubat ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Ocak ayına göre yüzde 17,5 oranında arttı.
Şubat 2026’da şirket ve kooperatiflerin 3 bin 283’ü toptan ve perakende , bin 504’ü inşaat ve bin 163’ü imalat sektöründe kuruldu. Şubat 2026’da kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 699’u inşaat, 382’si toptan ve perakende, 109’u imalat faaliyetleri sektöründe.
Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 577’si toptan ve perakende ticaret, 222’si imalat, 135’i inşaat faaliyetler sektöründe.
Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 754’ü toptan ve perakende ticaret, 401’i inşaat, 159’u imalat faaliyetleri sektöründe.

KategoriDeğerDetay
2026 Yılı Kurulan Toplam Şirket ve Kooperatif20.813
Sermaye Dağılımı (2026)Yüzde 73,218.645 Limited Şirket
Yüzde 26,81.902 Anonim Şirket
Şubat 2026 Sermaye Artışı (Ocak Ayına Göre)Yüzde 17,5
Şubat 2026 Kurulan Şirket ve Kooperatif Sektör Dağılımı3.283Toptan ve Perakende Ticaret
1.504İnşaat
1.163İmalat
Şubat 2026 Kurulan Gerçek Kişi Ticari İşletmesi Sektör Dağılımı699İnşaat
382Toptan ve Perakende Ticaret
109İmalat
Bu Ay Kapanan Şirket ve Kooperatif Sektör Dağılımı577Toptan ve Perakende Ticaret
222İmalat
135İnşaat
Bu Ay Kapanan Gerçek Kişi Ticari İşletmesi Sektör Dağılımı754Toptan ve Perakende Ticaret
401İnşaat
159İmalat

ŞUBAT 2026’DA KURULAN 149 KOOPERATİFİN 103’Ü KONUT YAPI KOOPERATİFİ

Şubat 2026’da kurulan 149 Kooperatifin 103’ü Konut Yapı Kooperatifi, 26’sı İşletme Kooperatifi ve 5’er adet olmak üzere Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Üretim ve Pazarlama Kooperatifi olarak kuruldu.

Kooperatif TürüSayı
Toplam Kurulan Kooperatif149
Konut Yapı Kooperatifi103
İşletme Kooperatifi26
Tarımsal Kalkınma Kooperatifi5
Üretim ve Pazarlama Kooperatifi5

ŞUBAT 2026’DA 804 ADET YABANCI ORTAK SERMAYELİ ŞİRKET KURULDU

Şubat 2026’da kurulan 804 yabancı ortak sermayeli şirketin 380’i Suriye, 123’ü Türkiye, 38’i İran ortaklı olarak kuruldu. Kurulan 804 yabancı ortak sermayeli şirketin 79’u anonim, 725’i limited şirket. 2026 yılında kurulan şirketlerin 266’sı uzmanlaşmamış toptan ticaret, 169’u ikamet amaçlı olan ve ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı faaliyetleri, 60’ı Uzmanlaşmamış perakende ticaret için aracılık hizmeti faaliyetleri sektöründe kuruldu. Şubat 2026’da kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerdeki yabancı sermaye payı yüzde 85,1 oldu.

KategoriDeğer
Toplam Kurulan Yabancı Ortak Sermayeli Şirket Sayısı804
Ortaklıklarına Göre (En Çoktan Aza)
  • Suriye: 380
  • Türkiye: 123
  • İran: 38
Şirket Türüne Göre
  • Anonim: 79
  • Limited: 725
Faaliyet Sektörüne Göre (En Çoktan Aza)
  • Uzmanlaşmamış toptan ticaret: 266
  • İkamet amaçlı olan ve ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı: 169
  • Uzmanlaşmamış perakende ticaret için aracılık hizmeti: 60
Yabancı Sermaye Payı%85,1
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gram altın için 6700 TL sonrası yeni tahmin! İslam Memiş'ten evde altın saklayanlara uyarı
Altın ve gümüşte dev kaçış: JPMorgan raporu sızdırıldı: Herkes parasını oraya taşıyor
