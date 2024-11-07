Türkiye'nin yeni dijital bankası faaliyet iznini aldı! Fiziki şubesi olmayacak

07 Kasım 2024 14:42 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 14:45

Yaklaşık 23 milyon aktif dijital müşterisi ile Türkiye’nin en geniş dijital müşteri tabanına sahip olan Ziraat Bankası, Ziraat Dinamik isminde yeni dijital bankası için faaliyet iznini aldı. Bir bankanın ana sahipliğinde kurulan ilk dijital banka olarak hizmet vermeye başlayacak olan Ziraat Dinamik şubesiz hizmet modeli ve maliyet avantajı ile hizmet verecek.

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Türkiye'ye yeni dijital banka geliyor. Ziraat Finans Grubu'nun yeni dijital bankası Ziraat Dinamik faaliyet iznini aldı. Ziraat Dinamik, Türkiye'de bir bankanın ana sahipliğinde kurulan ilk dijital banka olacak.

ZİRAAT DİNAMİK FAALİYET İZNİ ALDI

Ziraat Finans Grubu'nun dijital bankacılık alanındaki yeni yatırımı Ziraat Dinamik, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) 31 Ekim 2024 tarihli kararıyla faaliyet izni aldı.

Ziraat Finans Grubu, müşteri tabanını daha da genişletmek, her müşteriye ulaşmak, yeni bir müşteri deneyimi ve yeni bir yüz ile farklılık oluşturabilmek, fiziki şubelerin bulunmadığı yeni bir hizmet modeline geçti. Bu kapsamda Ziraat Dinamik Banka kuruldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ziraat Bankası Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı ve Ziraat Dinamik Banka Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Sağlık, "Ziraat Dinamik’in çevik ve esnek organizasyon yapısı sayesinde yeni ürün ve hizmetleri hızlı bir şekilde müşterilerimizin kullanımına sunabilmeyi, şubesiz hizmet modeli nedeniyle sahip olduğu maliyet avantajını rekabet avantajına dönüştürmeyi hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.