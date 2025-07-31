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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Türkiye'nin yılın ilk yarısındaki sebze ihracatı yüzde 10 arttı

Türkiye'den yılın 6 ayında yapılan yaş sebze ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10'luk artışla 605 milyon 445 bin 193 dolara ulaştı. İhracatı en çok yapılan sebzeler sırasıyla domates, biber ve kabak oldu.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 16:18
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 16:18

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, 1 Ocak-30 Haziran döneminde 1 milyar 692 milyon 165 bin dolarlık yaş meyve, sebze ve narenciye ihracatı gerçekleştirildi. Bu rakamın 605 milyon 445 bin 193 dolarını sebze ihracatı oluşturdu.

TÜRKİYE'NİN SEBZE İHRACATINDA YÜZDE 10'LUK ARTIŞ

Türkiye'den geçen yıl aynı dönemde 549 milyon 609 bin 432 dolarlık sebze ihracatı yapılırken, bu yıl dış satımda yüzde 10'luk artış yaşandı. Sebze ihracatında ilk sırayı 259 milyon 786 bin dolarla aldı. Domates ihracatında geçen yıla göre yüzde 2'lik artış oldu. Domatesi ise 181 milyon 104 bin dolarla , 46 milyon 279 bin dolarla kabak, 35 milyon 606 bin dolarla salatalık, 20 milyon 467 bin dolarla soğan takip etti.

Türkiye'nin yılın ilk yarısındaki sebze ihracatı yüzde 10 arttı

BATI AKDENİZ BÖLGESİ, SEBZE İHRACATINDA ÖNE ÇIKIYOR

Ülke genelinde yapılan ihracatın yüzde 51'i ise yaş sebze, meyve üretiminde ve ihracatında önemli potansiyele sahip , Isparta ve Burdur'dan yapıldı. Bölgeden yılın 6 ayında 309 milyon 13 bin dolarlık sebze ihraç edildi. Geçen yıl 279 milyon 978 bin dolar olan sebze ihracatında bu yıl yüzde 10,4'lük artış gerçekleşti. Bölgeden ise en fazla biber ihraç edildi. 126 milyon 412 bin dolarlık biber ihracatını, 125 milyon 697 bin dolarla domates takip etti.

ZİRAİ DON, MEYVE SEKTÖRÜNÜ OLUMSUZ ETKİLEDİ

Türkiye'nin meyve ihracatı ise 6 aylık dönemde 550 milyon 237 bin dolar olarak gerçekleşti. Yılbaşından bu yana yaklaşık 100 milyon dolarlık elma, 103 milyon 223 bin dolarlık şeftali, 47 milyon 535 bin dolarlık kiraz ihraç edildi. Batı Akdeniz'den ise 6 aylık dönemde 99 milyon 909 bin dolarlık yaş meyve ve 12 milyon 987 bin dolarlık turunçgiller ihracatı yapıldı.

Türkiye'nin yılın ilk yarısındaki sebze ihracatı yüzde 10 arttı

DOMATES VE BİBER, SEBZE İHRACATINDA BAŞI ÇEKİYOR

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, AA muhabirine, ilkbaharda yaşanan zirai dondan meyve sektörünün olumsuz etkilendiğini ancak sebze sektöründe özellikle örtü altı üretim dolayısıyla ciddi bir sorun yaşanmadığını söyledi.

Örtü altı tarımda Antalya'nın önemli potansiyele sahip olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Sebzede en önemli ihracat ürünlerimiz domates ve biber. Ülke genelinde domates ilk sırada yer aldı, bölge bazında ise biber en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ürün oldu. Bu konuda uzmanlaştık." dedi.

EN FAZLA İHRACAT RUSYA'YA YAPILDI

Sebzede en fazla ihracatın Rusya'ya yapıldığını dile getiren Çavuşoğlu, Rusya'nın ardından Irak, Romanya, Almanya ve Ukrayna'nın geldiğini kaydetti. Çavuşoğlu, meyve ihracatında ise geçen yıla göre iklim şartları dolayısıyla bir düşüş yaşandığına işaret etti. Özellikle nisanda 4 gün süren zirai don olayının meyve üretimini etkilediğini belirten Çavuşoğlu, "Sebzede çok büyük problem yaşamadık. Örtü altında üretim yapılabildiği için gerekli önlemler alındı, kontrollü üretim yapıldı fakat meyvede ciddi bir problem yaşıyoruz. Doğa olaylarıyla birlikte hareket edebilmeyi artık öğrenmeliyiz. Meyve bahçelerinin üzerlerini örtmeye, fileler germeye başlamalıyız. Dolu, don gibi olaylara karşı ürünlerimizi korumalıyız." diye konuştu.

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ETİKETLER
#antalya
#domates
#Biber
#Türkiye İhracatı
#Sebze İhracatı
#Batı Akdeniz
#Meyve İhracatı
#Ekonomi
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