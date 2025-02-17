Türkiye'ye Asya Yatırım Bankası'ndan 10 milyar dolara varan finansman! Güçlü ortaklık pekişti

Türkiye ile Asya Altyapı Yatırım Bankası arasında kamu ve özel sektör projeleri için toplamda yaklaşık 10 milyar dolarlık finansman anlaşması imzalandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’nin bu kuruluşlardaki aktif portföy büyüklüğünün 2024 yılı sonunda 35 milyar dolara ulaşarak, ekonomi programına duyulan güveni artıran önemli bir gösterge olduğu vurgulandı.

ASYA YATIRIM BANKASI’NDAN TÜRKİYE’YE DESTEK

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Asya Altyapı Yatırım Bankası (AAYB) arasında Türkiye’deki kamu projelerinin finansmanı için yaklaşık 5 milyar dolarlık mutabakat zaptı imzalandı. İmzalanan mutabakat zaptının Türkiye ile AAYB arasındaki güçlü ortaklığı pekiştirdi.

Anlaşma kapsamında özellikle enerji, ulaştırma, reel sektör, ihracat finansmanı, sağlık ve su yönetimi alanlarında kalkınma odaklı projelere destek sağlanacağı vurgulandı.

Kaynaklar tarafından, reel sektör ve ihracatçılar için kaynak çeşitliliğinin artırılarak, farklı sektörlerdeki altyapı projelerine uygun koşullu finansman sağlanmasının hedeflendiği bildirildi.

MEHMET ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili sosyal medyadan paylaşımda bulunun Bakan Mehmet Şimşek, şu açıklamayı yaptı;

"Programımızla pekişen güven ortamı ve uluslararası finans kuruluşlarıyla güçlü işbirliğimiz sayesinde ülkemiz uluslararası kuruluşlar için kalkınma alanında önemli bir ortaktır.

Asya Altyapı Yatırım Bankası 2025-27 döneminde sürdürülebilir ve yeşil kalkınmaya yönelik kamu projelerine uzun vadeli ve piyasaya göre düşük maliyetli 5 milyar dolar finansman sağlamayı öngörüyor. Ayrıca önümüzdeki süreçte özel sektörümüze 5 milyar dolar ek finansman öngörülmektedir.

Programımızı kararlılıkla uygulamaya devam ederek kamu ve özel sektörün uygun koşullarda dış finansmana erişimini daha da artıracağız."