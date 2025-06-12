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Ekonomi
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Editor
 | İrem Çınar

Türkler bu modelleri kapış kapış aldı: İşte İkinci elde en çok satılan otomobil markaları

Sıfır araç fiyatlarının yükselmesiyle birlikte vatandaşların yönü ikinci el otomobillere döndü. Kurban Bayramı öncesi hareketlenen piyasada, ilanı verilir verilmez alıcı bulan modeller dikkat çekti. İşte ikinci elde en hızlı satılan araçlar…

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KAYNAK:
Gerçek Gündem
|
GİRİŞ:
12.06.2025
saat ikonu 14:22
|
GÜNCELLEME:
12.06.2025
saat ikonu 14:22

2025 yılının ilk altı ayında Türkiye’de ikinci el otomobil piyasası oldukça hareketli geçti. Hem bireysel alıcılar hem de oto galeriler tarafından yoğun ilgi gören bazı modeller, tıpkı yatırım aracı gibi rağbet gördü. Hızlı satış potansiyeli, düşük değer kaybı ve kullanıcı dostu özellikleriyle öne çıkan bu araçlar, alıcıların gözdesi haline geldi.

İşte 2025’in ilk yarısında ikinci elde en çok talep gören otomobiller ve öne çıkan özellikleri:

Türkler bu modelleri kapış kapış aldı: İşte İkinci elde en çok satılan otomobil markaları

Ford Focus

Sürüş keyfini ön planda tutanların tercihi

Türkiye’de uzun yıllardır popülerliğini koruyan Ford Focus, sürüş dinamikleri ve konforuyla dikkat çekiyor. Gerek genç sürücüler gerekse aile kullanıcıları tarafından tercih edilen model, yol tutuşu ve sürüş zevki açısından öne çıkıyor.

Türkler bu modelleri kapış kapış aldı: İşte İkinci elde en çok satılan otomobil markaları

Toyota Corolla

Sorunsuz sürüşün sembolü

Dayanıklılığı, düşük bakım maliyetleri ve uzun ömürlü motor yapısıyla Corolla, ikinci el piyasasında hızla alıcı bulan modellerin başında geliyor. Özellikle düşük kilometreli araçlar, kısa sürede el değiştiriyor.

Opel Astra

Alman kalitesinin imzası
Sedan ve hatchback gövde seçenekleriyle geniş bir kitleye hitap eden Opel Astra, sağlam yapısı ve dengeli sürüş karakteriyle biliniyor. Türkiye’de yıllardır ikinci el piyasasında güvenilir bir alternatif olarak kabul ediliyor.

Türkler bu modelleri kapış kapış aldı: İşte İkinci elde en çok satılan otomobil markaları

Fiat Egea

Yerli üretimin avantajlarıyla öne çıkıyor

Yerli üretim olması sayesinde servis ve yedek parça konusunda avantaj sağlayan Fiat Egea, fiyat-performans oranıyla öne çıkan modeller arasında. Hem bireysel hem de kurumsal kullanıcılar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Renault Clio

Şehir içi pratiklikte usta

Kompakt yapısı ve ekonomik motor seçenekleriyle Clio, şehir içi kullanıma uygun bir araç arayanlar için ideal. Düşük yakıt tüketimi ve uygun fiyatı sayesinde ikinci el piyasasında sürekli hareket halinde olan bir model.

Türkler bu modelleri kapış kapış aldı: İşte İkinci elde en çok satılan otomobil markaları

Hyundai i20

Uygun fiyatlı ve şık alternatif

Modern tasarımı, özellikle otomatik vites seçeneğiyle dikkat çeken i20, genç sürücüler ve yeni ehliyet sahipleri arasında oldukça popüler. Ulaşılabilir fiyatı sayesinde ikinci el piyasasında sıkça tercih ediliyor.

Volkswagen Passat

Konfor ve prestiji bir arada sunuyor
D segmentinin gözde modellerinden Passat, ferah iç mekanı ve üst düzey konfor özellikleriyle uzun yol yapanlar ve iş insanları için ideal bir seçenek. İkinci elde prestijli bir tercih olarak konumunu koruyor.

Türkler bu modelleri kapış kapış aldı: İşte İkinci elde en çok satılan otomobil markaları

Peugeot 308

Modern görünüm, ekonomik sürüş

Estetik tasarımı ve şehir içi kullanım kolaylığıyla öne çıkan Peugeot 308, özellikle yeni nesil sürücülerin ilgisini çekiyor. Otomatik vitesli versiyonlarıyla ikinci elde talep gören modeller arasında yer alıyor.

2025’in ilk yarısında ikinci el piyasasında öne çıkan bu modeller, hem sürüş keyfi hem de ekonomik kullanım açısından avantaj sağlarken, araç sahiplerine yatırım değerini de sunmaya devam ediyor.

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