TÜSİAD'dan dikkat çeken enflasyon ve asgari ücret açıklaması! "Çözülmesi gereken ciddi bir sorun var"

12 Aralık 2024 12:19 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 12:30

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, enflasyonla mücadelede kamu kesiminin aktif rol üstlenmesi gerektiğini ifade ederek, yüksek enflasyonun hanehalkı ve reel sektörü zorladığını belirtti. Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras ise verimlilik artışı sağlanmadıkça asgari ücret tartışmalarının sona ermeyeceğini vurguladı.

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras, konseyin açılış konuşmasında Türkiye ekonomisinin verimlilik sorunlarına dikkat çekti. 2006 yılından bu yana verimlilik artışı sağlanamadığını vurgulayan Aras, bunun çalışanların hakkaniyetli gelir elde etmesinin önündeki en büyük engel olduğunu belirtti. Aras, ekonomik programların olumlu sonuçlar vermesine rağmen yapısal sorunların devam ettiğini ifade ederek, "Doğrudan sermaye yatırımları girişinin sınırlı kalması, verimlilikte büyümeyi engelleyen temel faktörlerden biri. Bunun aşılması için makroekonomik istikrarın yanı sıra güçlü bir hukuk devleti, adil ve hızlı bir adalet sistemi şart" şeklinde konuştu.

ORTA GELİR TUZAĞINDAN ÇIKIŞ İÇİN VERİMLİLİK ŞART

Enflasyonun düşme eğilimine girdiğini ve cari açığın hızla daraldığını belirten Aras, uluslararası piyasaların bu düzelmeyi teyit ettiğini belirtti. Ancak, enflasyonla mücadelede sağlanan ilerlemenin, Türkiye’yi orta gelir tuzağından çıkarmak için yeterli olmadığını ifade etti. "Türkiye, aynı miktar sermaye ve iş gücüyle daha fazla ve değerli üretim yapamıyor. Bu, toplam faktör verimliliğinin artmamasından kaynaklanıyor" diyen Aras, verimlilik artışının sağlanmamasının asgari ücret tartışmalarında da tıkanmaya neden olduğunu belirtti. Aras, "Eğer bir ekonomide asgari ücret artışları çalışanları tatmin etmiyorsa, çözülmesi gereken ciddi bir verimlilik sorunu var demektir. Verimlilik artışı olmadan bu tartışma bitmez. Yüksek teknoloji kullanımı olmadan büyüme de hızlanmaz" ifadelerini kullandı. Türkiye’nin yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatındaki payının yüzde 3 seviyesinde kaldığını, üst orta gelirli ülkelerde bu oranın yüzde 23 olduğunu vurgulayarak, yüksek teknolojiye dayalı ihracatın artırılması gerektiğini belirtti.

KAMU DA ENFLASYONLA MÜCADELEYE DAHİL OLMALI

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ise konuşmasında, enflasyonla mücadelenin hanehalkı ve reel kesim üzerindeki yükünün arttığını ifade etti. "Rasyonel para politikalarıyla mücadelede yol kat ettik, ancak enflasyon hala yüksek. Bu süreçte sıkı para politikasının sürdürülmesi önemli, fakat bu fedakârlıklar hem reel kesim hem de hanehalkı için dayanma gücünü zorlamaya başladı" diyen Turan, enflasyonla mücadelenin kamu kesimini de içine alacak şekilde genişletilmesi gerektiğini söyledi.