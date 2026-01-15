Menü Kapat
Ekonomi
TÜSİAD'ın yeni başkanı belli oldu

TÜSİAD Olağan Genel Kurulu’nda yapılan seçimde tek aday olan Ozan Diren, 165 oyla TÜSİAD'ın yeni başkanı oldu. Diren, 2026-2027 döneminde görev yapacak.

Haber Merkezi
15.01.2026
14:04
15.01.2026
14:04

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin TÜSİAD’ın Genel Kurulu yapıldı. Başkanlık için tek aday olan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Ozan Diren, 165 oy alarak başkanlığa seçildi. Diren, 2026-2027 döneminde görev yapacak.

Yeni dönemde Orhan Turan, Ömer Koç, Arzuhan Doğan Yalçındağ ve Ümit Boyner, TÜSİAD YİK Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlenecek.

Ozan Diren, sıcağı sıcağına yaptığı ilk açıklamada sorumluluğunu büyük bir motivasyonla üstlendiğini belirtti. Diren, "Önümüzdeki dönemde TÜSİAD olarak yoğun ve kararlı bir çalışma yürüteceğiz" dedi.

Yeni dönemde TÜSİAD yönetiminde yer alması beklenen asil liste de şekillendi. Buna göre, Ozan Diren’in başkanlığındaki yönetimde Meltem Akol, Elif Çoban, Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Azmi Gümüşoğlu, Aslıhan Güreşçier, Perihan İnci, Şerafettin Karakış, Ömer Mert, İbrahim İzzet Özilhan, Ahu Serter ve Feyyaz Ünal yer alacak.

Ekonomik belirsizlikler arasında fırsat! İşte 2026 yılında talep görecek 20 meslek
#Ekonomi
