TÜSİAD'ın yeni başkanı belli oldu

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin TÜSİAD’ın Genel Kurulu yapıldı. Başkanlık için tek aday olan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Ozan Diren, 165 oy alarak başkanlığa seçildi. Diren, 2026-2027 döneminde görev yapacak.

Yeni dönemde Orhan Turan, Ömer Koç, Arzuhan Doğan Yalçındağ ve Ümit Boyner, TÜSİAD YİK Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlenecek.

Ozan Diren, sıcağı sıcağına yaptığı ilk açıklamada sorumluluğunu büyük bir motivasyonla üstlendiğini belirtti. Diren, "Önümüzdeki dönemde TÜSİAD olarak yoğun ve kararlı bir çalışma yürüteceğiz" dedi.

Yeni dönemde TÜSİAD yönetiminde yer alması beklenen asil liste de şekillendi. Buna göre, Ozan Diren’in başkanlığındaki yönetimde Meltem Akol, Elif Çoban, Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Azmi Gümüşoğlu, Aslıhan Güreşçier, Perihan İnci, Şerafettin Karakış, Ömer Mert, İbrahim İzzet Özilhan, Ahu Serter ve Feyyaz Ünal yer alacak.