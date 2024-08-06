Tütün mamullerine yeni düzenleme geldi! Sigara ve nargile tütün paketlerinde değişiklik

06 Ağustos 2024 13:37 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 13:51

Bir sigara grubuna daha zam geldi!

Bir sigara grubuna daha zam geldi!

Tütün mamullerinin üretim şeklinde, etiketlenmesinde ve denetlenmesinde değişiklik yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı, tütün mamulleri kullanımının özendirilmesini önleyecek bir dizi önlem aldı. Bu kapsamda nargile tütün paketlerine tütün oranı yazılacak ve renklendirici kullanımı yasaklanacak. Zorunluluğun denetlenmesi amacıyla da gerekli altyapı hazırlıkları sürüyor.

TÜTÜN MAMULLERİ İÇİN YENİ TEDBİRLER ALINDI

Bakanlığın yayınladığı Tütün Mamullerinin Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik değişikliği, Resmi Gazete'de yürürlüğe girdi.

Yeni tütün yönetmeliği ile kullanımın özendirilmesi önlenecek.

Düzenleme ile nargilelik tütün mamulleri için, paketlerde içeriğindeki tütün oranının belirtilmesi zorunlu oldu ve renklendirici ürün kullanımı yasaklandı.

Ayrıca nargile tütün paketi iç ambalajına üretim tarihi ve kodlama bilgileri yazılacak. Bu paketler, silindir şeklinde olamayacak.

SİGARA PAKETLERİNDE DEĞİŞİKLİK

Sigara paketleri değişti. Paketlerde üretime ait çeşitli bilgiler bulundurulacak. Sigara paketlerinde üretime ait hat ve makine numarası ile vardiya numarası gibi bilgiler ile asgari "gün/ay/yıl" kodlaması, diğer tütün mamullerinde asgari "gün/ay/yıl" kodlanması zorunlu hale getirildi.

Ayrıca takip ve izlemeyi sağlamak amacıyla sigara paketlerinde kodlama bilgisi içeriği genişletilecek.

FİRMALARA GEÇİŞ SÜRESİ VERİLDİ

Sektördeki firmalara, ürünlerini yeni düzenlemelere uygun hale getirebilmesi için 31 Mart 2025 tarihine kadar geçiş süresi verildi.