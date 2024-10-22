Üç aylık altın fiyat tahmini geldi! Citi endişelerin ortasında altın, gümüş ve platin beklentisini yükseltti
Citi, ekonomik endişeler ortasında altın fiyat tahminini artırdı. Citi Research, ABD iş piyasasındaki olası daha fazla bozulma, beklenen Federal Rezerv faiz oranı kesintileri ve güçlü fiziksel ve ETF talebini gerekçe göstererek altın fiyatlarına ilişkin üç aylık tahminini yayınladı.
Citi, piyasa dinamikleri değiştikçe altın fiyat tahminini yükseltti. Citi yayınladığı notta petrolün yakın vadede Orta Doğu'daki gerginliğe bağlı olarak fırlaması durumunda altının da yükselebileceğini öngördü. İşte
ÜÇ AYLIK ALTIN TAHMİNİ
Citi Research, altın fiyatları için üç aylık tahmininde artışa gitti.
Citi Research, ABD iş piyasasındaki olası daha fazla bozulma, beklenen Federal Rezerv faiz oranı kesintileri ve güçlü fiziksel ve ETF talebini gerekçe göstererek altın fiyatlarına ilişkin üç aylık tahminini artırdı.
Banka, üç aylık altın fiyat tahminini 2.700 dolardan 2.800 dolara revize etti. Ayrıca Citi, 6-12 aylık altın fiyat tahminini 3.000 dolara koydu.
GÜMÜŞ FİYAT TAHMİNİ
Ayrıca Citi, gümüş fiyatları için 6-12 aylık tahminini de 38 dolardan 40 dolara yükseltti.
PLATİN FİYAT TAHMİNİ
Citi, platin için üç aylık fiyat hedefini ons başına 1.025 dolar ve 6 ila 12 aylık hedefini ons başına 1.100 dolar olarak belirledi. Altın dün rekor seviyeye yükselirken, gümüş ise yaklaşık 12 yıllık zirveye ulaşmıştı.