Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü internet sitesinden açıklama yaparak artık uçuş güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle powerbanklerin uçakta şarj edilmesini yasakladı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Uçaklarda powerbank kullanımında yeni kural! Şarj etmek yasak, sayı sınırı geldi Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), uçuş güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle uçaklarda powerbanklerin şarj edilmesini yasakladı ve yolcu başına taşınabilecek powerbank sayısını iki ile sınırladı. Uçuş esnasında powerbanklerin şarj edilmesine izin verilmeyecek. Bir kişinin kabin bagajında bulundurabileceği powerbank sayısı en fazla iki adet olacak. Bu düzenleme, ICAO'nun (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) 27 Mart 2026 tarihli değişikliği doğrultusunda yayımlanan UOD-2026-01 sayılı direktifle yapıldı. Düzenlemenin amacı, tehlikeli maddelerin hava yoluyla taşınmasına ilişkin uluslararası standartlara uyumu güçlendirmek ve uçuş emniyetini artırmaktır.

UÇAKLARDA TAŞINABİLİR POWERBANKLER İÇİN YENİ KURAL



Resmi sitesinde açıklama yapan SHGM sadece kabinde taşıma izni bulunan powerbankler için yeni bir düzenleme daha yapıldığını bildirdi.ICAO’nun (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) 27 Mart 2026 tarihli değişikliği doğrultusunda yayımlanan UOD-2026-01 sayılı direktifle, uçaklarda powerbank kullanımında değişikliğe gidildi.

UÇUŞ ESNASINDA ŞARJA İZİN YOK



Buna göre değişiklik kapsamında uçuş esnasında taşınabilir bataryaların şarj edilmesine izin verilmeyecek. Ayrıca bir kişinin kabin bagajında bulundurabileceği cihaz sayısı da sadece iki tane olabilecek.



Bu düzenlemenin tehlikeli maddelerin hava yoluyla taşınmasına ilişkin uluslararası standartlara uyumu güçlendirmeyi ve uçuş emniyetini artırmayı amaçladığı vurgulandı.