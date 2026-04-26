Ekonomi
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Uçaklarda powerbank kullanımında yeni kural! Şarj etmek yasak, sayı sınırı geldi

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, taşınabilir bataryalara yönelik kurallarında sıkılaştırmaya gitti. Daha önce getirilen sadece kabin bagajında taşıma izninde kullanıma da sınırlama getirildi. Çantada bulunabilecek cihaz sayısı da kısıtlandı.

GİRİŞ:
26.04.2026
saat ikonu 00:48
|
GÜNCELLEME:
26.04.2026
saat ikonu 00:57

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü internet sitesinden açıklama yaparak artık uçuş güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle powerbanklerin uçakta şarj edilmesini yasakladı.

UÇAKLARDA TAŞINABİLİR POWERBANKLER İÇİN YENİ KURAL


Resmi sitesinde açıklama yapan SHGM sadece kabinde taşıma izni bulunan powerbankler için yeni bir düzenleme daha yapıldığını bildirdi.ICAO’nun (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) 27 Mart 2026 tarihli değişikliği doğrultusunda yayımlanan UOD-2026-01 sayılı direktifle, uçaklarda powerbank kullanımında değişikliğe gidildi.

UÇUŞ ESNASINDA ŞARJA İZİN YOK


Buna göre değişiklik kapsamında uçuş esnasında taşınabilir bataryaların şarj edilmesine izin verilmeyecek. Ayrıca bir kişinin kabin bagajında bulundurabileceği cihaz sayısı da sadece iki tane olabilecek.

Bu düzenlemenin tehlikeli maddelerin hava yoluyla taşınmasına ilişkin uluslararası standartlara uyumu güçlendirmeyi ve uçuş emniyetini artırmayı amaçladığı vurgulandı.

