Uçakta yanlış hareketin bedeli ağır: 131 bin liraya kadar ceza

31 Aralık 2024 22:24 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 22:30

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), 2025 yılında havacılık sektöründe uygulanacak idari para cezalarını yüzde 43,93 oranında artırdı. Yeni düzenlemeyle, uçak içinde kural ihlali yapan yolculardan izinsiz drone uçuranlara kadar birçok alanda 131 bin liraya varan cezalar devreye girdi.

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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından uygulanan idari para cezaları, yüzde 43,93’lük yeniden değerleme oranıyla zamlandı. Resmi Gazete’nin 5. mükerrer sayısında yayımlanan düzenleme, 1 Ocak itibarıyla geçerli olacak.

Artış kapsamında, havacılık sektörüyle ilgili kuruluşlar ve bireylere yönelik cezalar 19 bin 668 lira ile 131 bin 176 lira arasında değişiyor. Yolcuya uçak​ içinde duman çıkaran cihaz kullanılması durumunda 19 bin 668 lira ceza kesilecek.

Bakım şartlarına uygun hareket etmeyen hava aracı sahiplerine ise en yüksek tutar olan 131 bin 176 lira ceza uygulanacak. Güvenlik kontrol noktalarında mukavemet gösteren ya da engelleme yapan kişilere 26 bin 226 lira ceza kesilirken, izinsiz lazer ve havai fişek gösterilerinde 19 bin 668 lira ceza öngörülüyor.

Ayrıca, izinsiz veya kayıtsız insansız hava aracı (İHA) uçuşları gerçekleştirenler için belirlenen ceza tutarı 78 bin 701 lira oldu. Düzenleme, sektördeki güvenlik ve standartların artırılmasını hedefliyor.