Üçay Mühendislik halka arz hangi bankalarda? Talep toplamaya başladı

Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri A.Ş. halka arzı UCAYM hisse kodu ile işlem görecek. Yatırımcılar ise kaç lot vereceğini araştırmaya başladı.

ÜÇAY MÜHENDİSLİK HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA?

18,00 TL'den satışa çıkacak olan hisse, Kuveyt Türk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satışa çıkacak. Hisse kodu ise UCAYM olarak belirlendi.

ÜÇAY MÜHENDİSLİK KAÇ LOT VERİR?

Hissenin kaç lot vereceği halka arz sonuçlarının ardından belli olacak. Hissenin olası lot miktarı şöyle:

- 150 Bin katılım ~ 280 Lot (5040 TL).

- 250 Bin katılım ~ 168 Lot (3024 TL).

- 350 Bin katılım ~ 120 Lot (2160 TL).

- 500 Bin katılım ~ 84 Lot (1512 TL).

- 700 Bin katılım ~ 60 Lot (1080 TL).

- 1.1 Milyon katılım ~ 38 Lot (684 TL).

- 1.6 Milyon katılım ~ 26 Lot (468 TL).

- 2.2 Milyon katılım ~ 19 Lot (342 TL).